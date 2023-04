O que aconteceu em São Paulo x Tigre de 2012? Por que a final da Sul-Americana foi interrompida?

A final realizada no Morumbi em dezembro de 2012 não teve o segundo tempo disputado

A final da Copa Sul-Americana de 2012 foi histórica e repercute até hoje, mais de dez anos após a sua realização. Isso porque o duelo de volta entre São Paulo e Tigre, da Argentina, foi interrompido no intervalo e não teve o seu segundo tempo disputado. A definição da arbitragem, em meio a uma grande confusão dentro do Morumbi, foi a de fazer valer o placar da partida até aquele momento e o Tricolor acabou com o título continental – o último de Rogério Ceni como goleiro do clube.

São Paulo e Tigre se enfrentaram no Morumbi, em 12 de dezembro de 2012, após o empate sem gols na partida de ida, na Argentina. Lucas Moura abriu o placar aos 22 minutos do primeiro tempo e, pouco depois, deu a assistência para Osvaldo fazer o 2 a 0. Finalizado o primeiro tempo, os times desceram para os vestiários e foi ali que a confusão teve início. Terminado o tempo do intervalo, os jogadores do time argentino se recusaram a voltar ao campo. Motivo? Acusaram a Polícia Militar de ameaça, inclusive com intimidação por arma de fogo. Mas a história vai muito além.

De acordo com relato da época feito pela ESPN Brasil, os jogadores do Tigre depredaram as dependências no Morumbi no caminho até os vestiários. Por causa disso, os seguranças do estádio foram acionados e deu-se início ao confronto. Houve também relatos de empurra-empurra entre atletas de ambas as equipes e a Polícia Militar precisou ser acionada para separar a briga. Quando a situação se normalizou, os são-paulinos subiram para o gramado e ficaram na espera dos argentinos. Mas os adversários não quiseram voltar ao campo.

Houve espera de cerca de 30 minutos por parte da arbitragem até o jogo ser suspenso e, com os 2 a 0, o São Paulo ser declarado campeão. Os tricolores receberam as medalhas e levantaram o troféu dentro de campo, enquanto dirigentes do Tigre protestavam. Agora em 2023, os clubes se reencontram na fase de grupos da Copa Sul-Americana... e a expectativa é de, ao menos, disputarem jogos por inteiro.