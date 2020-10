Como o novo lockdown no Reino Unido vai afetar a Premier League?

Até segunda ordem, o campeonato inglês continuará a acontecer normalmente, e as possíveis experiências com público são canceladas

A Europa vive uma nova onda de casos positivos da Covid-19 e está em alerta. Após o cancelamento de algumas competições, alguns países europeus voltam a restringir a presença de público nos estádios. O Reino Unido anunciou que a região também entrará forte esquema de isolamento, porém, a Premier League e os campeonatos profissionais de futebol continuarão a acontecer.

Os casos de coronavírus vêm aumentando rapidamente nas últimas semanas. O Reino Unido tem reportado uma média de 20 mil casos positivos diários nos últimos 10 dias.

Em resposta a essa segunda onda, o Primeiro Ministro Boris Johnson anunciou em coletiva de imprensa nesse sábado (31), que o Reino Unido entrará em lockdown nacional. Comércios não essenciais serão fechados e o movimento da população nas ruas será restrito para tentar conter a escalada de casos.

A principal autoridade política do Reino Unido foi questionada a respeito da possibilidade da Premier League continuar a acontecer mesmo com essa situação de vários novos casos nos últimos dias.

"Eu posso dizer que sim para a [continuação da] Premier League, eu acho, com autoridade", declarou Johnson na coletiva.

O secretário do Estado para área digital, cultural, midiática e esportiva, Oliver Dowden, confirmou que os atletas de atividades esportivas profissionais continuarão poder trabalhar, desde que sigam as normas de distanciamento.

"As mudanças implicam que as pessoas devem trabalhar de casa quando for possível. Mas onde isso não é possível, será permitido sair para trabalhar. Isso inclui atletas profissionais sem a presença de público, produção de cinema e tv e funcionários de telecomunicações", afirmou Dowden no Twitter.

Dessa forma, a principal competição nacional de futebol continuará a acontecer, mas sempre existe a possibilidade de ser reavaliada caso o cenário pandêmico piore no Velho Continente.