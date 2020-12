Premier League confirma recorde de casos positivos de Covid-19

Após o adiamento do confronto entre Everton x Manchester City, liga inglesa registra o maior número de infectados pelo coronavírus

A Premier League confirmou um número recorde de casos de Covid-19 em toda a liga desde o início das testagens em junho, quando o futebol voltou a ser disputado no país.

Quer ver a Premier League ao vivo? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

A liga afirma que realizou 1479 testes em jogadores e estafes dos clubes entre os dias 21 e 28 de dezembro de 2020. Destes, 18 testes tiveram resultado positivo. Não foram divulgados os nomes dos infectados, tampouco seus respectivos clubes.

Mais times

De acordo com o protocolo estabelecido pela Premier League, qualquer pessoa das equipes que testar positivo para a coronavírus, seja atleta ou membro da comissão técnica, deve ficar em quarentena por um período de 10 dias. Jogadores importantes de diversos clubes já foram desfalque por este motivo.

Na segunda-feira (28), o encontro entre Everton e Manchester City foi cancelado pouco antes do horário programado inicialmente para a bola rolar. Os Citizens tiveram um pequeno surto da doença no clube e o jogo foi adiado. O estádio Goodison Park receberia dois mil torcedores (apenas a cidade de está liberada para receber torcedores nos estádios na ).

Não foi o primeiro caso de jogo adiado na Premier League. No início de dezembro, o jogo entre e também não pôde ser jogado pelo mesmo motivo, após casos de Covid-19 no grupo dos Magpies.

O já tinha enfrentado o próprio Newcastle com dois desfalques que haviam testado positivo antes da rodada do Boxing Day: Gabriel Jesus e Kyle Walker. O centro de treinamento dos Citizens foi fechado e ainda não há certeza se os jogos contra Chelsea (domingo, 3 de janeiro) e o clássico da cidade contra o Manchester United (quarta-feira, 6) poderão ser realizados nestas datas.

Além de Jesus, outro brasileiro que também testou positivo para a Covid-19 na Premier League foi o zagueiro Gabriel Magalhães, do .

A Inglaterra enfrenta uma segunda onda de casos positivos de Covid-19 e recentemente uma variante do vírus foi descoberta no país. Não se sabe se esta nova cepa é mais contagiosa do que anteiormente conhecida e o país chegou a bloquear suas fronteiras e enrijecer as regras de isolamento social. A boa notícia é que a vacinação da população inglesa já começou.