Premier League volta a ter proibição total de torcida em estádios

Liverpool e Everton também não receberão mais torcedores em suas partidas, pelo menos por enquanto

Os torcedores estão novamente proibidos de ir aos estádios de futebol em partidas da Premier League. A medida foi adotada após a cidade de ser colocada na Zona 3 para as restrições contra o novo coronavírus.

Os Red Devils e o foram os dois últimos clubes da Liga Inglesa que ainda permitiam um número limitado de pessoas em seus jogos. Contudo, em meio ao aumento do número de casos da Covid-19 na , isso não irá mais acontecer, pelo menos por enquanto.

Apenas nesta semana, duas partidas da Premier League foram adiadas: Manchester City x Everton, que seria disputada nesta terça-feira (29), e x , que estava marcada para acontecer nesta quarta (30).

O motivo para isso foi um surto do novo coronavírus entre jogadores e funcionários na equipe de Pep Guardiola e no Fulham. Os duelos serão remarcados, mas ainda não há uma data prevista para a bola rolar.

A partir disso, Liverpool e , que eram os únicos clubes que ainda permitiam torcedores nos estádios, resolveram voltar atrás e proibir o público de frequentar as partidas.

"Durante a pandemia de Covid-19, a prioridade tem sido a saúde e segurança dos jogadores, treinadores, funcionários do clube e da comunidade local. Protocolos rígidos foram implementados para garantir que os estádios Anfield e Prenton Park sejam seguros para todos os presentes”, disse os Red Devils em comunicado.

"Os torcedores não poderão mais assistir ao jogo da Premier League com o , em Goodison Park, no dia de Ano Novo. Os dirigentes do clube permanecerão em contato próximo com a Premier League e as autoridades relevantes no que diz respeito a quaisquer mudanças futuras no status da região da cidade de Liverpool e à possibilidade de os torcedores retornarem em segurança a Goodison Park", destacou o Everton.

O aumento no números de casos da Covid-19 na Inglaterra também levantou a possibilidade de a Premier League pausar todas as partidas por um tempo, assim como aconteceu no início do ano, mas essa possibilidade foi descartada pela liga.