Como Mbappé desbancou Messi e tem Champions para se confirmar como melhor do mundo

Uma derrota para o Nice no sábado (05), por 1 a 0, mostrou ao PSG que a vida sem Kylian Mbappé pode ser um tanto dura. O jovem francês havia ficado de fora do duelo para cumprir suspensão.

Apesar disso, o elenco, que lidera a Ligue 1 tranquilamente com 11 pontos a frente do segundo colocado, Nice, ficou aliviado sabendo que o jogador estaria disponível para o jogo desta quarta (09), contra o Real Madrid, pela Champions League. Mbappé, inclusive, foi quem decidiu o primeiro confronto, na vitória francesa por 1 a 0.

A tranquilidade parisiense quase foi destruída quando, em treino, o jovem de 23 anos sofreu uma pancada do companheiro Gueye e acabou lesionado. Com o passar da tarde, ainda na segunda (07), dia do ocorrido, veio o alívio: a lesão não era grave e o atleta acabou ainda adicionado à lista de relacionados para a partida contra o Real.

Contra o Nice, quem substituiu Mbappé foi Lionel Messi, que não conseguiu quebrar a zaga adversária. Isso mostrou que o elenco fica sem todo seu brilho, mesmo com tantos bons jogadores lado a lado, quando atua na ausência do francês.

O técnico do Nice, Christophe Galtier, após a partida de sábado, ainda reforçou: "Há um PSG com Kylian e outro sem Kylian". O PSG venceu apenas uma das três partidas do Campeonato Francês em que ele ficou de fora nesta temporada, em comparação com 18 das 24 em que ele jogou. Além disso, eles têm em média apenas um gol por jogo sem o atacante, e cerca de 2,2 quando ele está em campo.

Para esta quarta, o Real Madrid sabe bem o perigo que correrá com o já campeão do mundo em campo. De fato, ele é um jogador absolutamente indispensável ao PSG - muito mais do que Neymar ou Messi, que eram considerados seus iguais quando a temporada começou.

Isto explica por que os parisienses estão tão desesperadamente se esforçando para que ele assine um novo contrato. Não que eles estejam preocupados em perder o atleta depois de assiná-lo por 180 milhões de euros em 2018, após um empréstimo de um ano, ou que ele vá fortalecer um de seus rivais europeus. Na verdade, eles sabem que Mbappé é atualmente o maior jogador do mundo e simplesmente não pode ser substituído.

Psicologicamente, seria um grande golpe para o PSG se seu talismã não estivesse presente em Madri. A qualificação pode até depender do fato.

De certa forma, seria um adeus adequado à Liga dos Campeões se sua última ação pelo clube fosse marcar uma brilhante vitória contra a equipe à qual ele aparentemente está destinado a se juntar na próxima janela de transferências.

Mbappé terá ótimo aproveitamento de sua jovem carreira, assim como foi até o momento, onde quer que ele passe a jogar. Uma possível ida do jogador ao Real, portanto, não será o fim de um conto de fadas, mas uma continuação.