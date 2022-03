Kylian Mbappé vai enfrentar o Real Madrid na Liga dos Campeões?

Nesta útlima segunda-feira (07), o PSG ficou com receio de perder uma de suas peças principais por lesão em treino. Mbappé havia sofrido uma forte pancada e precisou realizar exames médicos para confirmar se poderia ou não jogar o duelo válido pelas oitavas da Champions League, contra o Real Madrid.

Na terça-feira, dia 15 de fevereiro, o primeiro duelo entre PSG e Real marcou a vitória francesa por 1 a 0, com gol do jovem atleta de 23 anos, especulado, inclusive, no clube espanhol. Naquele duelo, Lionel Messi bateu pênalti e acabou perdendo a chance de marcar o primeiro gol aos 61 minutos, quando Courtois agarrou a pancada rasteira em seu canto esquerdo.

E afinal, Mbappé vai participar do duelo na quarta-feira (09)? A resposta é: sim, o jogador foi, inclusive, adicionado à lista do PSG dos jogadores convocados para o confronto. A GOAL havia confirmado, ainda na segunda (07), que os exames não reveleram fraturas.

🆗🗒️ Le groupe parisien pour le déplacement à Madrid ! #RMPSG — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) March 8, 2022

O clube soltou ainda em nota oficial, confirmando que os testes com o jogador eram "tranquilizadores e uma nova avaliação será feita em 24 horas", no dia de hoje. Nesta temporada, Mbappé possui 24 gols em 34 jogos, sendo o atual artilheiro da equipe.