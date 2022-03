Real x PSG é a chance de Neymar voltar a brilhar

É uma noite para brilhar, especialmente para Neymar. O Paris Saint-Germain visita o Real Madrid no Santiago Bernabéu, na Espanha, nesta quarta-feira (9).

Mas esta será uma noite para lembrar ao mundo do futebol que você ainda é um jogador de classe mundial capaz de elevar seu nível durante grandes partidas e fazer você esquecer algumas atuações na Ligue 1.

Na Espanha, as atenções estarão voltadas para Kylian Mbappé, já que a torcida deve preparar pequenos gestos em forma de apoio ao jogador francês. Ainda assim, e depois de temer uma lesão no começo da semana, Mbappé estará presente no time titular do PSG ao lado do brasileiro Neymar.

Atrás do atacante francês, Neymar também atrai atenção e dúvidas, embora por ser o jogador que não marcou na Liga dos Campeões ao longo de 2021 e, ainda, que marcou apenas 4 gols com o PSG desde o início da temporada. Dito isso, ele ainda será capaz de ser decisivo em um jogo?

"Jogo com as mesmas pernas, da mesma forma. Mas às vezes com jogadores de qualidade, é preciso se concentrar mais", explicou Neymar durante a coletiva de imprensa pré-jogo. Eu tinha como objetivo esse jogo. Concentrei e trabalhei para ajudar a equipe."

Ainda na coletiva de imprensa, o brasileiro explicou, diversas vezes, que estava em grande forma e que se sentia bem. Porém, o atacante não conseguiu encontrar seu melhor futebol na partida contra o Nice, pela Ligue 1, perdendo muitas bolas em algumas jogadas.

No duelo, alguns analistas comentavam sobre a gestão de energia do craque: "O jogo do Nice não significa nada para mim. Como ex-jogador, posso dizer que quando você trabalha duro para voltar, é normal se sentir cansado", disse o ex-jogador francês Olivier Kapo.

"Ele vai trazer um toque técnico adicional. Ele pode começar do meio, jogar pela esquerda, dar o último passe. O que Di María não pode fazer. Neymar, você não deve culpar tudo nele."

De qualquer forma, o brasileiro continua sendo o parisiense que mais vence duelos e que sofre mais faltas pela equipe, apesar de ficar afastado por quase dois meses por uma lesão.

"Contra o Real, eles têm que correr para defender bem e acho que ele vai começar", disse Olivier Kapo. "Com o Neymar há mais movimento para a esquerda ou para a direita. Há mais jogadas de um toque e não acho que desequilibre a equipe. Quando está em forma, pode quebrar linhas e dar os passes. Fazemos muitas perguntas sobre ele."

Então, o brasileiro terá a oportunidade de responder todas essas perguntas neste duelo contra o Real Madrid, na Espanha, valendo uma vaga nas quartas de final da Liga dos Campeões.