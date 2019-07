Como está o retrospecto histórico de Cruzeiro x River Plate?

Raposa registra ampla vantagem sobre a equipe argentina, mas último confronto não traz boas recordações aos mineiros

Para manter vivo o sonho do tri, o Cruzeiro precisa manter o bom retrospecto contra o River Plate e esquecer a sequência de eliminações diante de clubes argentinos na . Nesta terça-feira (23), às 19h15 (de Brasília), o time celeste enfrentará o River, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, pelo jogo de ida das oitavas de final do torneio.

A equipe comandada por Mano Menezes chega para o confronto após ter se mantido na liderança do grupo B, com 15 pontos em seis partidas disputadas, enquanto o ficou em segundo lugar do grupo A, com 10 pontos.

RETROSPECTO DE CRUZEIRO X RIVER PLATE

O confronto pelas oitavas de final da Copa Libertadores é o quinto mata-mata entre e River Plate por competições oficiais da Conmebol. Ao todo, são 15 jogos disputados, com uma ampla vantahem da equipe mineira: 11 vitórias e quatro derrotas. Além de 28 gols marcados pelo lado da e 13 sofridos.

ANO JOGO COMPETIÇÃO 2015 Cruzeiro 0 x 3 River Plate Libertadores 2015 River Plate 0 x 1 Cruzeiro Libertadores 1999 River Plate 0 x 3 Cruzeiro Recopa 1999 River Plate 0 x 3 Cruzeiro Copa Mercosul 1999 Cruzeiro 2 x 0 River Plate Copa Mercosul 1999 Cruzeiro 2 x 0 River Plate Recopa 1998 Cruzeiro 2 x 0 River Plate Copa Mercosul 1998 River Plate 1 x 2 Cruzeiro Copa Mercosul 1992 River Plate 2 (4) x (5) 0 Cruzeiro Supercopa Libertadores 1992 Cruzeiro 2 x 0 River Plate Supercopa Libertadores 1991 Cruzeiro 3 x 0 River Plate Supercopa Libertadores 1991 River Plate 2 x 0 Cruzeiro Supercopa Libertadores 1976 Cruzeiro 3 x 2 River Plate Libertadores 1976 River Plate 2 x 1 Cruzeiro Libertadores 1976 Cruzeiro 4 x 1 River Plate Libertadores

Algozes do Cruzeiro em mata-matas na Copa Libertadores

– 6 vezes