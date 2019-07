Onde assistir a River Plate x Cruzeiro, pelas oitavas de final da Libertadores

Raposa faz o primeiro jogo das oitavas de final no Monumental nesta terça-feira (23)

Vai começar as oitavas de final da ! Nesta terça-feira (23), o visita o pelo jogo de ida, às 19h15 (de Brasília), em Montevidéu. O jogo de volta está marcado para o dia 30, também às 19h15, no Mineirão. O duelo será transmitido pelo canal Sportv. Aqui, na Goal, o torcedor também poderá acompanhar o duelo em tempo real, com narração lance a lance.

Veja informações da partida!

JOGO River Plate x Cruzeiro DATA Terça-feira, 23 de maio LOCAL Monumental - Buenos aires, ARG HORÁRIO 19h15 (de Brasília)

ONDE ASSISTIR?



Foto: Divulgação Cruzeiro

A partida será transmitida pelo canal Sportv. Aqui, na Goal, o torcedor também poderá acompanhar o duelo em tempo real, com narração lance a lance.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

RIVER PLATE

O técnico Marcelo Gallardo irá esperar até o último momento por Lucas Pratto, que ainda não se encontra 100% fisicamente. Caso ele não possa entrar em campo, Julián Álvarez é o mais cotado para substituí-lo.

Provável escalação:

CRUZEIRO

A tem uma baixa para a partida contra o River Plate em Buenos Aires, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. O atacante Fred não viajou com a delegação para capital argentina, permanecendo em Belo Horizonte por conta de uma crise de labirintite. Ele é o artilheiro do Cruzeiro na competição, com quatro gols marcados.

Por outro lado, Thiago Neves treinou com bola neste domingo e viajou normalmente com a delegação.

Provável escalação: