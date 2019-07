Cruzeiro na Libertadores 2019: jogos, artilheiros, jogadores inscritos

No Grupo B, a Raposa se classificou para a próxima fase da competição ao lado do Emelec

Pelo segundo ano consecutivo, o entra na Libertadores visando o título com a equipe comandada por Mano Menezes.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Teste o DAZN com um mês grátis!

Com 17 participações e dois títulos conquistados (1976 e 1997), a se classificou para as oitavas de final em primeiro lugar no Grupo B ao lado do .

Agora, nas oitavas de final, o seu próximo desafio é o . O primeiro jogo está marcado para esta terça-feira (23), às 19h15 (de Brasília), no Monumental. A volta será no dia 30, no Mineirão.

Confira as principais informações do clube na competição!

CRUZEIRO - JOGOS E CLASSIFICAÇÃO

JOGOS

DATA PARTIDA 07/03/2019 HURACÁN 0 X 1 CRUZEIRO 27/03/2019 CRUZEIRO 2 X 0 DEPORTIVO LARA 03/04/2019 EMELEC 0 X 1 CRUZEIRO 10/04/2019 CRUZEIRO 4 X 0 HURACÁN 23/04/2019 DEPORTIVO LARA 0 X 2 CRUZEIRO 08/05/2019 CRUZEIRO 1 X 2 EMELEC

🇧🇷🇻🇪🇪🇨🇦🇷 O @Cruzeiro está disparado e classificado para as oitavas de final! Tranquilo... pic.twitter.com/p0oGYBDKFP — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) 11 de abril de 2019

CLASSIFICAÇÃO

EQUIPES PONTOS VITÓRIAS EMPATES DERROTAS SALGO DE GOLS APROVEITAMENTO CRUZEIRO 15 5 0 1 9 83,3% EMELEC 9 2 3 1 1 50% DEPORTIVO LARA 5 1 2 3 -6 27,8% HURACÁN 4 1 1 4 -4 22,2%

🇧🇷⚽🇦🇷 Que noite! É hora de rever os melhores momentos da goleada do @Cruzeiro sobre o @CAHuracan, que colocou a Raposa nas oitavas de final da #CONMEBOLLibertadores! pic.twitter.com/hsNrcA5SS3 — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) 11 de abril de 2019

CRUZEIRO - ARTILHEIROS NA LIBERTADORES



Foto: Getty Images

JOGADOR PARTIDA GOLS MARCADOS FRED CRUZEIRO X HURACÁN (3)

DEPORTIVO LARA 0 X 2 CRUZEIRO (1) 4 RODRIGUINHO HURACÁN 0 X 1 CRUZEIRO (1)

CRUZEIRO 2 X 0 DEPORTIVO LARA (1)

EMELEC 0 X 1 CRUZEIRO (1) 3 SASSÁ DEPORTIVO LARA 0 X 2 CRUZEIRO (1)

CRUZEIRO 1 X 2 EMELEC (1) 2 JADSON CRUZEIRO 2 X 0 DEPORTIVO LARA 1 DODÔ CRUZEIRO 4 X 0 HURACÁN (1) 1

JOGADORES INSCRITOS

O Cruzeiro inscreveu 30 jogadores para a disputa da fase de grupos da Libertadores. Agora, na última semana, o clube realizou cinco trocas, após se classificar para as oitavas de final.

Pedro Rocha (atacante), Edu (zagueiro), Weverton (lateral-direito), Adriano (volante) e Maurício (meia), substituem Murilo, Rafinha, Lucas Silva e Raniel, que saíram da Raposa e hoje estão, respectivamente, em -RUS, , e .

Vale ainda lembrar que a Conmebol concede mais duas oportunidades de mudanças: duas nas quartas e outras duas nas semifinais.

Goleiros

1 - Fábio

12 - Rafael

24 - Victor Eudes

Laterais

2 - Edilson

6 - Egídio

13 - Rafael

18 - Dodô

28 - Orejuela

Zagueiros

3 - Léo

4 - Edu

14 - Cacá

25 - Fabrício Bruno

26 - Dedé

Volantes

5 - Ariel Cabral

8 - Henrique

15 - Éderson

16 - Adriano

27 - Jadson

29 - Romero

Meias

7 - Maurício

10 - Thiago Neves

19 - Robinho

20 - M. Gabriel

23 - Rodriguinho

Atacantes

9 - Fred

11 - David

17 - Raniel

21 - Sassá

22 - Pedro Rocha