Como Erik Ten Hag, novo técnico do United, pretende lidar com Cristiano Ronaldo

O Manchester United tem um novo treinador. Erik Ten Hag ainda seguirá no comando do Ajax até o final desta temporada, mas a partir da campanha 2022/23 estará na área técnica de Old Trafford. A missão, sabemos, não é nada fácil: ser vitorioso em um clube que, desde 2013, não consegue se encontrar após a aposentadoria de Sir Alex Ferguson.

Na temporada atual, um dos principais temas no United tem sido Cristiano Ronaldo. O craque português faz gols e consegue salvar pontos para os Red Devils, mas ao mesmo tempo existe a crítica de que, aos 37 anos, o atacante não consegue fazer a pressão defensiva sem ter a bola no pé – algo comum aos times mais vitoriosos dos últimos anos, como Liverpool, Manchester City, Chelsea e Real Madrid. Conhecido por pedir também este tipo de entrega por parte de seus jogadores, Ten Hag disse, de forma geral, como pretende lidar com as estrelas do Manchester United.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Perguntado, em entrevista ao jornal holandês Trouw, se está apto para lidar com os “Cristianos Ronaldos” do mundo, o holandês disse o seguinte.

Getty

“Acho que sim, mas eu sempre serei eu mesmo. Eu não vou mudar minha forma de treinar. O tipo de jogadores que você tem determina a forma como você joga, mas eu estou no controle das demandas e objetivos que serão pedidos para os jogadores. Eu decido o tipo de objetivo que um jogador terá (em campo)”.

“Se alguém não completar seus objetivos, vai ficar sabendo disso, não importa quem seja. Eu não vou negociar isso”, completou.

Getty Images

Mais artigos abaixo

Ten Hag também disse estar ciente da pressão a que estará sujeito no Manchester United.

“Sim, estou ciente disso. É simples, você tem que ganhar ou então será julgado. E nunca é o bastante. Por exemplo, o Ajax conquistou mais pontos por jogo, depois da pausa de inverno, do que antes, mas a visão das pessoas é de que nós éramos muito melhores na primeira metade da temporada”.