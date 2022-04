Quem pode deixar o Man United após a confirmação de Ten Hag como novo técnico?

É oficial: Erik Ten Hag será o próximo técnico do Manchester United. O treinador de 52 anos assinou contrato até 2025 e assumirá os Red Devils à partir do início da próxima temporada europeia.

O Ajax de Ten Hag se notabilizou por um esquema de jogo agressivo, de muita movimentação, e conseguiu até mesmo boas campanhas na Liga dos Campeões, com destaque para a semifinal em 2018/19, chegando a eliminar Real Madrid e Chelsea. Mas quem pode perder espaço com o holandês - e eventualmente, até deixar Old Trafford?

O esquema 4-2-3-1 que o técnico vinha utilizando no time holandês não resultará em grandes mudanças, já que o treinador Ralf Rangnick vem utilizando um esquema parecido. Mas o modelo de jogo e a intensidade devem significar o fim da passagem de alguns atletas pelo United.

Getty Images

Uma das principais críticas de Rangnick ao trabalho no Manchester United são sobre a condição física dos atletas. Isto é: os jogadores simplesmente não tem resistência para pressionarem, com e sem a bola, durante os 90 minutos.

Segundo fontes internas da GOAL, alguns jogadores se irritaram com a alta carga de treinos aplicada por Rangnick, que pretendia justamente melhorar a condição física do elenco. A notícia ruim para tais atletas é que os treinos de Ten Hag costumam ser ainda mais intensos.

Nesse cenário, quem não se adaptar, não irá conseguir jogar. E enquanto nomes como Fred, Bruno Fernandes, Jadon Sancho e McTominay, que estão entre os que mais pressionam no elenco, devem ganhar mais espaço, outros jogadores importantes precisarão se readaptar.

Getty Images

O maior exemplo é Cristiano Ronaldo. Artilheiro do Manchester United na temporada, o português já não é nenhum garoto e obviamente não terá o mesmo ímpeto físico de seus concorrentes. Mas será que Ten Hag terá a coragem de tirar um dos melhores do mundo do time titular?

Rashford é outro atacante que precisará reinventar seu jogo para obter mais espaço. Vale lembrar que o Manchester United abrirá os cofres e deve trazer vários reforços para o holandês - Antony, segundo informações vindas da Inglaterra, será o primeiro deles. Mata e Cavani, mais veteranos, não devem ter seus contratos renovados.

Na defesa, Maguire, que chegou até a ser capitão recentemente, pode perder espaço para outros zagueiros que auxiliem mais na construção das jogadas e tenham velocidade para jogar em linha alta. Mesmo caso de Wan-Bissaka, na lateral direita, considerado por muitos um jogador mais apto a defender do que atacar. Com Ten Hag, nomes como Mazraoui, Tagliafico e Dest se acostumaram a ter espaço livre para subir até a linha de fundo e criar jogadas de perigo.

Getty Images

Na esquerda, Luke Shaw tem qualidade para fazer tal função, mas cai de produção durante as partidas e precisará evoluir fisicamente. Nesse cenário, o brasileiro Alex Telles pode ganhar pontos.

Vale lembrar que Ten Hag se notabilizou pelo uso das categorias de base no Ajax: garotos como Elanga e Mejbri podem "ultrapassar" veteranos na briga por espaço em Old Trafford.

Mais um projeto se iniciando, mais um recomeço no Manchester United. Só o tempo dirá se Erik Ten Hag conseguirá aplicar suas ideias de jogo. Mas a torcida do clube já está empolgada, é claro. Será o início de uma nova era vencedora no clube vermelho de Manchester?