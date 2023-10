Como é a votação da Bola de Ouro? Quem escolhe o melhor jogador da temporada?

Um dos prêmios individuais mais cobiçados do mundo conta com o voto de jornalistas para definir o vencedor

O final do ano está se aproximando, e, com isso, as premiações do mundo do futebol. A tradicional Bola da Ouro, entregue pela France Football, que elege o melhor jogador do mundo, é uma das cerimônias mais aguardadas do esporte. Em 2023, o grande vencedor mais uma vez foi Lionel Messi.

Como é a votação?

A lista inicial de 30 finalistas é feita apenas por jornalistas da France Football. Depois disso, é selecionado um jornalista de cada país participante. Ao total somam-se 180 membros da imprensa, que votam em seus atletas de preferência. Mas alguns requisitos devem ser observados.

O desempenho individual e coletivo durante o ano, levando em conta as conquistas

A classe do jogador, baseado em fair play e talento

Carreira do atleta

A partir da votação, os atletas mencionados ganham uma pontuação de acordo com a colocação em que são mencionados pelos jornalistas seguindo esta ordem: o primeiro citado recebe seis pontos; o segundo recebe quatro pontos; o terceiro recebe três pontos; o quarto recebe dois pontos e o quinto recebe um ponto.

Mais artigos abaixo

O jogador que obtiver a maior quantidade de pontos somados entre todos os jornalistas é declarado como vencedor de cada edição da Bola de Ouro.

Em caso de empate na pontuação, o critério de desempate fica por conta do número de vezes que os nomeados foram mencionados na primeira colocação. Se persistir a igualdade, a conferência vai para a presença dos nomes na segunda colocação e assim por diante.

O último critério para a definição do vencedor da disputa é pelo voto do editor-chefe da revista, Pascal Ferré, que decide apenas se todas as opções mencionadas anteriormente se esgotarem.