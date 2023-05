Como Dorival Júnior conquistou elenco do São Paulo após um mês de trabalho

Jogadores consultados pela reportagem elogiam abertura em decisões importantes, respaldo aos jovens e facilidade na gestão do elenco

Dorival Júnior conquistou o elenco do São Paulo em pouco mais de um mês de trabalho — ele foi anunciado em 20 de abril passado. O técnico é apontado como o responsável para que o CT da Barra Funda tenha um clima diferente do que era visto com o antecessor, Rogério Ceni, como soube a GOAL.

Alguns pontos foram preponderantes para que o treinador conseguisse ganhar a confiança do grupo de atletas: a abertura com o elenco para discutir questões táticas, a forma de lidar com problemas internos e o respaldo aos jovens.

A reportagem consultou atletas de perfis diferentes — foram ouvidos veteranos, jovens e até estrangeiros. Há consenso no plantel que Dorival Júnior é um técnico mais aberto para discutir questões táticas com o elenco. O treinador costuma passar a forma de atuar nos treinamentos que acontecem às vésperas das partidas e também ouve o grupo para definir esquemas e formações táticas. Quando precisa fazer uma mudança na escalação, costuma consultar os comandados sobre potenciais substitutos e forma de jogar, mesmo que isso não indique que a posição dos jogadores seja a definitiva.

O treinador são-paulino ainda não teve que lidar com grandes problemas no vestiário, mas demonstrou cautela ao solucionar questões mais amenas. Neste quesito, é bastante comparado ao antecessor, Rogério Ceni, nos bastidores. Os jogadores entendem que o atual comandante tem boa gestão de grupo.

A capacidade de desenvolver atletas formados nas divisões de base também recebeu elogios — Dorival Júnior tem trabalhado com jogadores revelados no CT de Cotia e mantido conversas constantes com os garotos. Há a preocupação de que os atletas sejam trabalhados com cautela para renderem o máximo com o time profissional. Mesmo nomes que já têm experiência na equipe principal, como o meio-campista Rodrigo Nestor, recebem conselhos diários do comandante.

Em campo, o trabalho elogiado pelo elenco tem surtido efeito. Desde que contratou Dorival Júnior, o São Paulo disputou nove partidas, com cinco vitórias e quatro empates. Invicto sob o comando do treinador, o time marcou 14 gols e sofreu quatro até o momento.