Como Dida inspirou Donnarumma a levar a Itália ao título da Euro 2020

Além de ter sido um ídolo para o hoje herói da seleção italiana, o brasileiro é treinador de goleiros do Milan

A campanha da seleção italiana rumo ao seu segundo título de Eurocopa, conquistado nos pênaltis sobre a Inglaterra, em pleno estádio de Wembley, também ficou marcado pela participação de três atletas nascidos no Brasil: o zagueiro Rafael Tolói esteve no elenco treinado por Roberto Mancini, o lateral-esquerdo Emerson passou a ser titular após a grave lesão de Spinazzola e o meio-campista Jorginho há tempos é dos maiores destaques da Azzurra. Se fosse possível colocar mais um nome nessa lista, difícil não incluir o de Dida.

Dida, sim. O goleiro revelado pelo Vitória que, dentre outros clubes brasileiros, brilhou por Cruzeiro e Corinthians e também foi nome importante para a seleção brasileira – da qual foi titular sob as traves no Mundial de 2006. Dida, vale lembrar, é um dos maiores ídolos da história do Milan e teve papel importante para inspirar Gianluigi Donnarumma - o goleiro eleito melhor jogador desta Euro 2020 e salvador da Itália na disputa por pênaltis que deu à Azzurra o troféu continental de seleções.

As comparações com Dida desta vez surgiram tanto pelas duas defesas feitas na disputa de pênaltis contra os ingleses, quanto especialmente pela frieza com a qual se postou perante a situação. Os dois momentos mais importantes da carreira de Dida foram em cobranças de pênaltis: na conquista do Mundial de Clubes de 2000, pelo Corinthians, e na final da Champions League de 2002-03 pelo Milan.

Dida, em seus tempos de Milan (Foto: Getty Images)

As três defesas feitas pelo brasileiro contra a Juventus de Buffon, naquela decisão da Champions, podem explicar por que o napolitano Gianluigi Donnarumma desde cedo escolheu o Milan como time de seu coração. Ainda garoto, era trajado com uma folgada camisa milanista com o nome de Dida que ele brincava de ser goleiro. Já como atleta profissional, tornou-se o arqueiro mais jovem a começar um jogo como titular na Serie A (tinha 16 anos em seu primeiro jogo, em 2016), além do mais jovem a defender um pênalti no certame (em 2017, contra o Torino) desde 1931.

Donnarumma já havia se estabelecido como grande pegador de pênaltis antes de realizar o sonho de trabalhar com Dida, que a partir de 2020 tornou-se treinador de goleiros do Milan. Mas saber que o brasileiro também foi responsável por aperfeiçoar ainda mais os predicados do herói italiano nesta Euro 2020 mostra que Dida não foi apenas inspiração para Gigi: foi também um professor.

Gianluigi Donnarumma já defendeu 13 cobranças de pênaltis de um total de 32 na Serie A italiana. Nas disputas alternadas, no entanto, é que sua marca impressiona: venceu todas as cinco da qual tomou parte. Três delas com o Milan, além das duas com a seleção italiana nesta Euro 2020 – na semifinal contra a Espanha e na grande decisão contra os ingleses.

Donnarumma, na final contra a Inglaterra (Foto: Getty Images)

A expectativa para a próxima temporada é ver o goleiro de apenas 22 anos – e quase 2 metros de altura – deixar o Milan para defender o PSG. Dida não será mais seu treinador de goleiros, mas já fez o bastante por Donnarumma e, por consequência, por toda a Itália ao ser uma das inspirações do guardião da Azzurra.