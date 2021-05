Como assistir aos jogos do Santa Cruz na Série C no DAZN?

As partidas da equipe serão transmitidas em HD, com comentários em português, pelo serviço de streaming

Com uma das torcidas mais apaixonadas do Brasil, o Santa Cruz quer voltar a figurar entre os 40 times mais fortes do país. Para isso, torna-se fundamental ficar entre os quatro primeiros na Série C do Brasileirão e conseguir uma vaga na segunda divisão.

Em 2020, o time pernambucano até fez a melhor campanha na primeira fase, mas perdeu força na reta final e terminou na terceira colocação no Grupo C, na segunda fase. Só os dois primeiros do grupo, Vila Nova e Brusque, subiram para a segundona.

Para 2021, todos os jogos da Série C terão transmissão ao vivo . Assim, o torcedor do Santa Cruz não perderá nenhum minuto da campanha, tentando retornar à Série B. Confira como assistir ao time na terceira divisão.

Onde assistir aos jogos do Santa Cruz na Série C?

O Santinha bateu na trave em 2020, mas vem forte para 2021 (FOTO: Rafael Melo/Santa Cruz F.C.)

Para a temporada 2021, os jogos da Série C serão exibidos em três plataformas diferentes: os principais jogos da rodada passarão no DAZN , primeiro serviço de streaming do futebol do Brasil. A plataforma chegou ao país no final de 2018 e tem acordo com a CBF para passar as partidas da competição.

Além disso, duas partidas por rodada serão compartilhadas com emissoras locais da Band: na primeira rodada, por exemplo, o duelo entre Botafogo-PB e Ferroviário será também exibido pela Band Nordeste, enquanto o confronto entre Criciúma e Ituano passará em retransmissoras para o interior do estado de São Paulo.

Os outros cinco jogos da rodada, que não terão transmissão do DAZN , serão exibidos pela TV NSports , também por streaming.

Com uma das maiores torcidas da Série C, os torcedores do Santa Cruz poderão aproveitar a maioria de suas partidas no DAZN , ao vivo, em HD, com comentários em português e uma grande equipe de narradores e comentaristas. Nas quatro primeiras rodadas, já detalhadas pela CBF, todos os duelos do Santinha serão exibidos pela plataforma de streaming.

Como assistir aos jogos do Santa Cruz da Série C no DAZN?

O preço da mensalidade do DAZN foi reduzido de R$ 37,90 para R$ 19,90 no início de 2020 com o objetivo de acelerar o crescimento da plataforma no Brasil. A assinatura do serviço pode ser efetivada por meio de diversas formas de pagamento, como cartão de crédito e aplicativos de compra direta , além de vales-presente que poderão ser oferecidos a amigos, familiares, etc.

O assinante da plataforma pode acessá-la de praticamente qualquer dispositivo , como TV's com acesso à internet, smartphones, tablets, computadores e consoles de videogame. o DAZN é um serviço online de streaming por assinatura e, portanto, não está disponível nos serviços tradicionais de TV por assinatura como, por exemplo, SKY, Net, Claro TV, Vivo TV, OI TV, Algar Telecom, entre outras.

A plataforma pode ser acessada de praticamente qualquer dispositivo, como TV's com acesso à internet, tablets, smartphones, consoles de videogame, computadores e mais. Basta logar no site, clicando aqui - que pode ser acessado com praticamente qualquer dispositivo - e você terá acesso a todo o portfólio do DAZN , incluindo os jogos do Santa Cruz na Série C.

Quando são os jogos do Santa Cruz na Série C?

O Santa Cruz quer a vaga na Série B para 2021 (FOTO: Rafael Melo / Santa Cruz F.C.)

#Preparação | Nesta quinta-feira (27), o técnico Bolívar conduziu o penúltimo treinamento da equipe, antes da viagem para Manaus, onde o tricolor vai enfrentar o Gavião pela primeira rodada Brasileiro.



Matéria completa: https://t.co/GzYlt2GRXz



📸 @rafaelmelofoto / Santa Cruz pic.twitter.com/jyyP6ZZWXA — Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) May 27, 2021

Buscando a vaga para a Série B, o Santa Cruz estreia na competição contra o Manaus, no dia de 30 de maio. Veja o calendário completo do Santinha na Série C: