Com visual clássico, Atlético de Madrid divulga uniforme para 2020/21

Com Saúl e João Félix, os colchoneros apresentaram o novo kit, com listras irregulares e gola polo na camisa

A temporada de 2019-20 está se encerrando e, com isso, os clubes começam a divulgar seus novos uniformes. Depois que a Inter de Milão, o - com novo patrocinador - e o Borussia Dortmund divulgaram suas novas camisas, agora foi a vez do .

Nesta sexta-feira (3), os colchoneros divulgaram imagens do novo primeiro uniforme, fabricado pela Nike, que vai ser usado na temporada de 2020/21, com uma camisa em estilo quase retrô.

No novo uniforme, que faz parte da campanha "Unidos pelo coração", as tradicionais listras vermelhas da camisa tem uma espécie de textura e são levemente distorcidas para dar uma sensação mais moderna, como indicou o próprio Atleti. Além disso, o modelo leva uma gola em estilo polo, em azul marinho, uma listra lateral na mesma cor e botões.

Foto:Atleti

Para fechar o kit para partidas em casa, o Atlético vai usar um shorts azul com uma listra vermelha e meias vermelhas. Foi lançado também um agasalho, com casaco azul com listras em vermelho e branco em parte do tronco.

"Nosso primeiro kit para a temporada 2020-21 incorpora os valores atemporais do clube por meio de uma interpretação clássica de suas cores famosas; esses recursos são refletidos em um novo design que celebra a rica herança do clube por meio de uma golade estilo clássico e captura esse espírito especial dos rojiblancos nas faixas verticais de vermelho ardente", publicou o time.

Para a divulgação da uniforme, que antecede a partida contra o Mallorca, na abertura da 34ª rodada da , Saúl Ñinguez deu sua opinião ao site do Atleti: "Este kit tem uma aparência muito clássica e é bom ter a gola inteira novamente pela primeira vez em muito tempo".

A campanha leva, além de Saúl, João Felix e Deyna Castelhanos, da equipe feminina e um vídeo mostrando os detalhes do novo uniforme mais de perto.