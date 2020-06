Inter de Milão apresenta camisa 2020/21 no estilo zigue-zague

Em parceria com a Nike, clube italiano resolveu inovar e abandonar as tradicionais listras verticais para a próxima temporada

O meio no ano é um período em que os clubes começam a lançar seus novos uniformes para próxima temporada. Após a nova camisa da Juventus de Cristiano Ronaldo vazar e do anúncio do novo unifome Bayern de Munique, mais uma vez campeão da Bundesliga, foi a vez de a divulgar seu novo manto para a temporada 2020/21, e com novidades para os torcedores.

O clube da cidade de Milão resolveu inovar e adotar um novo visual para seu uniforme, com as tradicionais listras verticais e retas dando lugar a faixas em um estilo zigue-zague, mais moderno e ousado, mas ainda nas cores clássicas do clube, em azul e preto.

Muitos torcedores não se adaptam bem a mudanças em aspectos mais clássicos e tradicionais do uniforme de seu time. Até por isso, em parceria com a Nike, fornecedora de material esportivo do clube, a Inter irá homenagear a cidade de Milão para estabelecer uma forte relação de identidade e de orgulho da capital italiana com os torcedores.

"O novo uniforme número 1 da Inter celebra a cidade de Milão através de uma estética que simboliza a identidade compartilhada pelo clube e pelas pessoas que ele representa. O uniforme é 'Made of ' [feito de Milão], que representa o senso de unidade com a capital da Lombardia e com as pessoas, parte de uma grande comunidade que compartilha o sentimento de orgulho pela cidade e o desejo de inovação".

Mas não são apenas os clubes europeus que estão lançando novosuniformes. No , o Flamengo já havia divulgado o novo manto rubro-negro e o Corinthians fará em breve o lançamento de sua nova camisa, homenageando o histórico título brasileiro de 1990, que completa 30 anos em 2020, e Neto, um dos grande ídolos da fiel torcida e um dos principais personagens da conquista.