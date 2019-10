Com Tottenham em crise, agente cogita levar Son ao Napoli: "Por que não?"

O empresário do craque sul-coreano imagina um futuro onde seu cliente iria para a Itália

O vive uma de suas piores semanas nos últimos tempos. Na terça-feira, sofreu uma das maiores goleadas de sua história pela Liga dos Campeões, diante do Bayern de Munique. Neste sábado, não só levou um “chocolate” do pequeno Brighton pela Premier League mas também perdeu seu arqueiro titular Hugo Lloris possivelmente até o final da temporada. Agora, o agente de Son, um dos principais jogadores dos Spurs, estaria cogitando levar seu cliente ao .

Calma, torcedor do Tottenham, não existe nada concreto. Segundo o empresário Thies Bliemeister, o sul-coreano estaria aberto a uma possível proposta do clube napolitano, já que o mesmo gosta da , da e da comida do país. Já o agente teria outros motivos para levar Son ao Napoli: um desejo de criança. De acordo com o alemão, Maradona foi seu jogador favorito na infância, e levar um de seus clientes ao San Paolo satisfaria esse sonho.

Assim, depois de alguns anos históricos, com o Tottenham brigando por títulos como a Premier League e a , o clube londrino parece estar numa fase descendente.

Com um Eriksen que não parece focado nos Spurs, um Lloris que não deve voltar tão cedo, um Dele Alli que não joga bem faz muito tempo e agora, um Son que pode estar começando a imaginar um futuro longe da , pilares importantes do elenco não estão rendendo como já renderam com a camisa do clube. Mesmo com Mauricio Pochettino garantindo que “permanecerá na equipe britânica” por mais cinco anos, o alerta vermelho começa a soar no Tottenham Hotspur Stadium.

É claro que é muito cedo para afirmar que é o começo de uma derrocada dos Spurs. Porém, os primeiro indícios neste início de temporada 2019-20 não são nada positivos. A equipe do norte de Londres já perdeu três vezes em apenas oito jogos no Campeonato Inglês, conquistou apenas um ponto em duas partidas na Liga dos Campeões e foi eliminado na Inglesa pelo Colchester United, clube da quarta divisão. Em 11 jogos, o Tottenham já sofreu 21 gols, quase dois por jogo.

Porém, ainda é preciso ressaltar que uma transferência de Son ao Napoli ainda parece distante. Para a função que o sul-coreano desempenha, os napolitanos já possuem os ídolos Dries Mertens e Lorenzo Insigne, além do mexicano Hirving Lozano, recém-chegado, destaque do clube italiano neste começo de temporada, além de ter custado mais de 40 milhões de euros.