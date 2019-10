Lloris sofre lesão grave e pode perder temporada

Neste jogo de sábado (5), goleiro dos Spurs se contundiu e deve ficar de molho um bom tempo

Todos os fãs de futebol que acompanhavam x , pela manhã de sábado, foram expostos a imagens tristes que certamente ninguém gosta de ver. O arqueiro Lloris, titular dos ingleses desde 2012, sofreu uma lesão grave no braço após falhar e ver o adversário sair na frente.

Aos 3 minutos de jogo, no Falmer Stadium, o Brighton controlava a bola e ia ao ataque. Em defesa não muito complicada, o goleiro campeão do mundo com a seleção francesa em 2018 acabou se confundindo e aceitando a finalização do artilheiro Neil Maupay. No entanto, o arqueiro caiu no chão de forma estranha, apoiando todo o peso de seu corpo no braço esquerdo. As suspeitas são de que o francês possa ter quebrado o braço.

Como é de costume em lesões assim, o mundo do futebol se uniu em torno de Hugo Lloris. Até mesmo o goleiro do rival , David De Gea, desejou melhoras para o ídolo dos Spurs, em sua conta no Twitter.

Lloris 🙏🏼 — David de Gea (@D_DeGea) October 5, 2019

O novo arqueiro titular dos Spurs deve ser o argentino Paulo Gazzaniga, que teve boa passagem pelo em 2016-17 e foi contratado pela equipe londrina naquele ano. Com menos de 20 jogos com a camisa do clube, o novo arqueiro terá que mostrar serviço se quiser substituir Hugo Lloris.