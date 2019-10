Tottenham 2-7 Bayern quebra recordes em noite de Gnabry; confira os números da goleada

Com quatro gols do alemão, o time bávaro bateu os Spurs e levou a partida ao livro dos recordes

Não há nada que dá mais orgulho ao torcedor que saber que seu time bateu uma marca quase inalcançável. Podemos lembrar da torcida do , comemorando o recorde mundial de sua equipe feminina, com 34 vitórias consecutivas. Bom, os fãs do não podem reclamar que a performance de sua equipe diante do foi pouco memorável. A acachapante goleada do time alemão de 7 a 2 sobre os Spurs na Liga dos Campeões da UEFA bateu várias marcas, se aproximou de goleadas históricas da competição e levou Serge Gnabry a um patamar de elite.

O meia de 24 anos balançou as redes quatro vezes na partida, marca rara na era da . O atleta do Bayern se junta a uma lista que inclui feras como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, seu companheiro Robert Lewandowski, Zlatan Ibrahimovic e até craques já aposentados como Marco van Basten, Ruud van Nistelrooy e Andriy Shevchenko.

No entanto, Gnabry ainda está um patamar abaixo de Messi e Luiz Adriano, hoje no , que chegaram a assinalar 5 gols em uma partida da Liga.

Esse também foi o maior número de gols sofridos pelo Tottenham em seus domínios; os Spurs haviam sofrido seis tentos em casa em apenas duas ocasiões: contra o Sunderland, em 1914, e contra o , em 1935. Além disso, o placar de 7 a 2 se tornou a maior derrota da história do clube inglês na Champions League.

7 - Tottenham Hotspur have conceded seven goals in a home match for the very first time in any major competition. Embarrassed. pic.twitter.com/3Yh8WarA7S — OptaJoe (@OptaJoe) October 1, 2019

Faziam 24 anos que uma equipe inglesa tinha tomado tantos gols em um só jogo em competições europeias. Ironicamente, a vítima naquela ocasião também foi o próprio Tottenham. Para ter uma noção de quanto tempo isso faz, aquela partida foi válida pela primeira fase da antiga Copa Intertoto, campeonato que não existe mais: em 22 de julho de 1995, o FC Koln, também alemão, bateu os Spurs por 8 a 0 e garantiu a classificação para as oitavas-de-final do torneio. O clube londrino, em época de vacas magras, ficou em quarto lugar de um grupo que incluía equipes sem tanta tradição como o Lucerne, suíço, e o Osters, sueco.

7 - Tottenham Hotspur are the first English side to concede seven goals in any European competition since Tottenham Hotspur themselves lost 0-8 to FC Koln in the UEFA Intertoto Cup in July 1995. Spursy. pic.twitter.com/2AK3SK62xp — OptaJoe (@OptaJoe) October 1, 2019

Ainda sem vencer nessa Champions e ainda cambaleante neste início de temporada, o Tottenham flerta com a crise e deixa até mesmo o futuro do técnico Mauricio Pochettino no norte de Londres.