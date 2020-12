Com time cansado, PSG encara decisão contra Lille sem Neymar

Jogo deste domingo (20) pode valer a liderança da Ligue 1 para os dois times; Tuchel afirma que o campeonato ainda está muito aberto

Há alguns anos a disputa pelo título da não era tão intensa como nesta temporada. Neste sábado (19), o assumiu a liderança provisória da competição, mas neste domingo já pode perde-la. Isso porque Lille (vice-líder) e PSG (terceiro) se enfrentam e quem vencer pula para a primeira colocação.

O confronto é visto como uma decisão para o , que não poderá contar com o lesionado Neymar. Mesmo com o elenco de maior investimento e com as maiores estrelas da liga, o desempenho do clube de Paris está deixando a desejar. Estariam os adversários com menos medo do PSG nesta temporada? Thomas Tuchel respondeu este questionamento.

"Acima de tudo, tenho a impressão de que as pessoas sabem que estamos física e mentalmente cansados. Isso dá a eles a oportunidade de brigar conosco. Temos muitas lesões e muitos desfalques depois de jogos da Champions League", disse o alemão em entrevista coletiva.

"Não é uma desculpa, mas é um problema. Perdemos muitos pontos, temos que aceitar isso e amanhã será mais um grande desafio. Jogar em é sempre um grande desafio e tenho a impressão de que estamos prontos".

Com um time recheado de garotos, a campanha do Lille não deixa de ser surpreendente. Perguntado sobre as chances de título do Lille, Tuchel fugiu do assunto: "Uma temporada na Ligue 1 é uma maratona. Cada ponto é decisivo, devemos aproveitar as oportunidades para vencer". Mas Tuchel não deixou de elogiar o adversário. "O Lille é sempre difícil. Ele vão com quatro jogadores velozes em direção ao gol e têm muita qualidade".

Tuchel fez questão de não colocar muita pressão sobre este duelo, mesmo que seja um confronto importante na briga pelo título. "Não vamos perder o campeonato agora, acho que não. Os meses de janeiro e fevereiro serão difíceis e determinantes. Vamos fazer uma série de jogos na Ligue 1 e teremos que estar focados antes de voltarmos à . Mas acredito mesmo que somos fortes o suficiente para conquistar este título", completou.

Lille e PSG duelam neste domingo (20) às 17h (de Brasília). Aqui na Goal, você poderá acompanhar todos os lances deste importante confronto em tempo real.