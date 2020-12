Lille x PSG: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Domingo (20) é dia de confronto direto na Ligue 1; veja como acompanhar ao vivo na internet

A vai ter um jogão neste domingo (20), às 17h (de Brasília). e jogam um confronto direto pela liderança da competição, quem vencer no Stade Pierre-Mauroy, fica com a primeira colocação do Francês. A partida terá transmissão ao vivo do OneFootball, no aplicativo. Na Goal, você acompanha os lances em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Lille x PSG DATA Domingo, 20 de dezembro de 2020 LOCAL Stade Pierre-Mauroy - Lille, FRA HORÁRIO 17h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



O PSG quer tirar o Lille da liderança / Foto: Getty

A partida terá transmissão ao vivo do OneFootball, no aplicativo. Aqui, na Goal, você também segue o minuto a minuto em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

LILLE

Vindo de uma boa sequência na Ligue 1, o Lille, com 32 pontos, é o líder da competição. A formação deve ser a mesma dos últimos jogos, com excessão de Renato Sanches, que fica de fora em mais um duelo.

Provável escalação do Lille: Maignan; Pied, Fonte, Botman, Bradaric; Ikone, Andre, Soumare, Bamba; David, Yazici.

PSG

Vice-líder do Francês, o PSG está a apenas um ponto do Lille. Mas, para conseguir superar o adversário na briga pelo topo da tabela, o time de Thomas Tuchel precisa voltar a ter regulareidade depois de alguns tropeços que teve nos últimos confrontos.

Apesar de Tuchel levantar a possibilidade de ter o retorno de Neymar neste jogo, a volta do atacante foi descartada para este ano. Depois de mais alguns exames realizados ao longo da semana, uma lesão óssea foi detectada e, assim, o camisa 10 foi oficialmente confirmado como ausente nos dois jogos do PSG que vão acontecer ainda em 2020.

Provável escalação do PSG: Navas; Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Diallo; Pereira, Paredes, Verratti; Di Maria, Mbappe, Kean.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

LILLE

JOGO CAMPEONATO DATA 0 x 2 Lille Ligue 1 16 de dezembro de 2020 Lille 2 x 1 Ligue 1 13 de dezembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Lille Ligue 1 23 de dezembro de 2020 17h (de Brasília) Lille x Angers Ligue 1 6 de janeiro de 2021 17h (de Brasília)

PSG

JOGO CAMPEONATO DATA PSG 2 x 0 Lorient Ligue 1 16 de dezembro de 2020 PSG 0 x 1 Ligue 1 13 de novembro de 2020

Próximas partidas