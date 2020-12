PSG avisa: Neymar só volta a jogar em 2021

Atacante brasileiro foi descartado para o jogo contra o líder Lille e só volta aos gramados em 2021; Marquinhos, porém, está recuperado

É possível dizer que 2020 não foi o ano de Neymar. Após ficar com o vice da e terminar em nono lugar na disputa pelo prêmio de melhor jogador do mundo, o atacante brasileiro sofreu uma lesão e só poderá voltar a jogar em 2021.

No último domingo (13), o perdia para o quando o ex- , Thiago Mendes deu uma forte entrada em Neymar, que, chorando, teve de deixar o gramado. Apesar da precupação com mais uma possível longa lesão, os exames detectaram que o camisa 10 do PSG sofreu "apenas" uma entorse no tornozelo, sem nenhuma fratura.

Ainda assim, nesse sábado (19), o clube francês confirmou, em um boletim médico, que Ney não volta a jogar em 2020. Com apenas 12 dias faltando para que o ano se encerre, Ney é baixa certa pelo menos para os dois próximos jogos: contra o líder no domingo (20) e contra o na outra semana.

O clube não especificou a data certa de retorno do ex- . Porém, existe expectativa que ele esteja disponível para o clássico contra o no dia 6 de janeiro.

Assim como Ney, há pelo menos mais três baixas confirmadas para o restante de 2020: Diallo, Danilo Pereira e Juan Bernat - este último com uma lesão mais séria e longa.

A notícia boa, porém, para os franceses é que Marquinhos está recuperado e deve viajar ao norte da para encarar o Lille, em jogo que vale a ponta da tabela do 'francesão'.

O Lille lidera a com 32 pontos, enquanto o PSG vem logo no encalço com 31 pontos conquistados até a 15ª rodada.