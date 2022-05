Com DM cheio, setor defensivo vira enorme dor de cabeça para Paulo Sousa

A defesa do Flamengo segue acumulando problemas. Já desfalcado de quatro zagueiros que se recuperam no departamento médico, o Rubro-Negro viu Pablo deixar o jogo contra o Talleres, pela Libertadores, ainda aos 12 minutos do primeiro tempo, sentindo dores na região posteiror da coxa.

Paulo Sousa está vendo sua lista de desfalques aumentar cada vez mais, principalmente na defesa, onde o treinador já está com o sinal vermelho aceso quando se trata de zagueiros. Como se Fabrício Bruno, Léo Pereira, Rodrigo Caio e Gustavo Henrique ocupando o DM, Pablo se lesionou nesta quarta-feira (4), e começa a preocupar a torcida e a comissão técnica podendo se tornar mais uma baixa para o time.

No clube há dois meses, esse é o segundo probelma físico de Pablo, que fazia apenas o seu terceiro jogo pelo Flamengo. Ainda não se sabe ao certo a gravidade da lesão do zagueiro, que será examinado quando voltar ao Rio de Janeiro. Existe a possibilidade que seja apenas um desconforto muscular, algo pelo qual os flamenguistas torcem muito.

Caso tenha um problema mais sério, Pablo será o quinto zagueiro a ocupar o departamento médico do Flamengo simultaneamente. Isso porque, Fabrício Bruno (se recuperando de uma lesão no pé direito), Léo Pereira (com dores musculares), Rodrigo Caio (em fase final de recuperação após uma lesão e procedimentos no joelho direito) e Gustavo Henrique (em transição após lesão muscular na coxa) já são baixas para a defesa de Paulo Sousa.

Desta forma, o único zagueiro de origem disponível no time do Flamengo é David Luiz. Aos 35 anos, o defensor soma 18 jogos na atual temporada e nenhum gol.

A alternativa para o jogo contra o Talleres, após a saída de Pablo, foi a entrada de Andreas Pereira no meio de campo, de forma que Willian Arão, que já jogou como defensor algumas vezes, fosse recuado para a zaga. O volante é uma das únicas opções no elenco que pode ser improvisado na posição, a menos que Paulo Sousa opte por uma aposta, de forma que algum jogador da base deva ser promovido ao time principal para suprir a carência.