Flamengo e Rodrigo Caio vivem expectativa de retorno no próximo mês

O Flamengo e principalmente Rodrigo Caio vivem a expectativa do retorno do zagueiro que se recupera de um problema no joelho direito. A comissão técnica e o próprio jogador evitam falar em prazos publicamente, mas acreditam que por volta de quatro semanas, ou seja, no final de maio, o atleta possa estar novamente à disposição.

Depois de passar por uma artroscopia no final de dezembro, o jogador sofreu com uma infecção dos pontos. Ele teve que ser internado para o tratamento, passou por tratamento com antibióticos e um processo de lavagem. O tratamento trouxe algumas consequências como a perda de massa muscular. O zagueiro chegou a ficar 8kgs abaixo do considerado ideal.

No final de março, depois de um longo e cuidadoso processo, o zagueiro recuperou a massa muscular. Depois disso, no início de abril, passou a fazer trabalhos no campo, junto da preparação física. Na semana passada, Rodrigo Caio iniciou o processo de transição, o último antes do retorno aos gramados.

"E hoje com muita alegria inicei o último processo da minha recuperação. A transição com muita preparação física. Até aqui tudo feito com muito trabalho, dedicação e amor. E dessa forma que seguiremos, com toda a certeza de que voltarei mais forte do que nunca. Gratidão por tudo meu Deus", escreveu o zagueiro em uma de suas redes sociais.

O cuidado com Rodrigo Caio tem sido grande, principalmente para que o zagueiro não sofra com lesões musculares durante o processo, o que é considerado possível de acontecer pela departamento médico do clube. Até o momento, no entanto, o processo vem sendo tratado como extremanente positivo e sem novos problemas.

Com Rodrigo Caio à disposição e Pablo, que pode ser relacionado já nesta quarta-feira (20), diante do Palmeiras, pelo Brasileirão, a expectativa de Paulo Sousa é formar uma defesa com os dois jogadores ao lado de David Luiz, considerado o único zagueiro central do elenco.