Com Botafogo e Atlético-MG na cola, River Plate estipula venda de Nicolas De La Cruz por US$ 12 milhões

Depois da última janela de transferências ter sido bem agitada, o Botafogo promete mais intensidade na próxima, que abre a partir do dia 18 de julho. Entre os vários nomes de peso no radar do time Alvinegro está Nicolas De La Cruz, do River Plate. A informação foi trazida primeiramente pelo jornalista Bernardo Gentile e confirmada pela GOAL.

De La Cruz tem contrato com o River Plate até dezembro desde ano e, segundo soube a GOAL, deseja uma transferência para o futebol europeu. O sonho do meio-campista é antigo e há pelo menos duas janelas seu estafe trabalha atrás de uma proposta do Velho Continente que, pelo menos até agora, não chegou.

Ciente do cenário complicado, o jogador de 24 anos tem bem definido o que deseja caso não encontro caminho para a Europa. A ideia de De La Cruz é buscar um movimento parecido com o de Nacho Fernandéz, que trocou o River pelo Atlético-MG por conta de uma proposta financeira bem vantajosa e um projeto esportivo considerado interessante.

Apesar da ótima situação financeira, o Botafogo ainda não é encarado como prioridade para De La Cruz que tem o próprio Atlético-MG e o Palmeiras na sua lista de preferências aqui no futebol brasileiro.

Segundo soube a GOAL, o River também tem bem definida a estratégia por De La Cruz. O clube espera uma proposta de 12 M de dólares (R$ 57,6) milhões na cotação atual).

Mais artigos abaixo

O Atlético-MG, que já demonstrou interesse ao estafe do atleta, acompanha a situação e prepara uma invesatida no ataque. A ideia, no entanto, é negociar a chegada de De La Cruz para o início de 2023, quando termina seu contrato com o River Plate.