As datas da janela de transferências no Brasil

A janela de transferências se fecha hoje (12). Aberta desde 19 de janeiro, o período de negociações se encerra para os inícios de Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores e Sul-Americana. Atrás de reforços, os principais clubes do país correm contra o tempo para reforçarem seus elencos.

Depois desta terça-feira, negociações de clubes das Séries A e B, nacionais ou internacionais, só poderão voltar a acontecer a partir de 18 de julho, com fechamento desta segunda janela em 15 de agosto.

A Fifa e a CBF definiram a janela internacional de transferências para o Brasil em 2022. As datas voltam próximas ao período habitual depois de alterações ocorridas em 2020 e 2021 por causa da pandemia de covid-19.

A federação reservou duas janelas para o Brasil em 2022, a primeira de 12 semanas e a segunda de quatro, conforme estabelece o regulamento da entidade para negociações internacionais

A primeira janela, maior, volta a ser aberta mais no início da temporada, como sempre foi. Em 2021, ela foi atrasada para 1º de março a 23 de maio, já que a temporada 2020 só acabou no terceiro mês do ano seguinte.

A segunda janela, entretanto, manteve uma pequena alteração, a pedido da confederação brasileira para estar mais próxima do calendário europeu. Até 2019, pré-covid, ela ocorria entre 1º e 30 de julho, mas desta vez começa em meados de julho e avança por agosto.

Essas datas são apenas para negociações internacionais, não contempla transações dentro do Brasil que podem ser feitas a qualquer momento desde que respeitem os prazos de inscrições para as competições que estão sendo disputadas. Atletas sem contrato também podem fechar a qualquer momento, mesmo que o último clube tenha sido algum de fora do país.