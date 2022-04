Cinco dicas para análise pré-jogo

Todo apostador que se preze, sabe que uma boa análise pré-jogo é fundamental para o sucesso nas apostas esportivas. Vem então comigo que eu vou passar cinco dicas pra você esmerilhar na sua análise pré-live.

A primeira é bem simples: tente saber o máximo possível de informações sobre os campeonatos e os times que você acompanha. E aqui eu digo não apenas escalações e posição na tabela, mas como o time joga, que modelo de jogo tem, como se comporta com e sem a bola.

E sobre os campeonatos, tente entender um pouco mais se a tendência daquele campeonato é de over ou under, se os visitantes vencem mais do que a média, se há muitos jogos onde ambas equipes marcam, etc.

A segunda dica é um pouco mais subjetiva, mas tem a ver com a primeira. Sempre que duas equipes se enfrentam, cada uma tem interesses distintos naquela partida. Claro, se for um jogo de mata-mata, é diferente. Mas em pontos corridos, nem sempre os times disputam as mesmas coisas.

Então, tente entender qual é o MUST WIN de cada equipe no jogo. "Must Win" nada mais é do que a necessidade da vitória. Isso está atrelado ao controle emocional e ao foco que cada equipe dará no jogo em busca dos três pontos. Então, quem você avaliar que tem uma necessidade maior de vencer do que o adversário, relacione isso com sua leitura de jogo.

A terceira dica é entender a correlação entre probabilidades, odds e gestão de banca. Parece complexo, mas é bem simples.

Mais que nada é você ter as probabilidades dos mercados que você trabalha, junto com seu entendimento da variação das odds e saber se vale a pena investir ou não naquele jogo.

Por exemplo, se você entender que um jogo não tem uma odd atraente ou que não encaixe no seu método, é melhor deixar esse jogo de fora do que arriscar perder dinheiro.

A quarta dica é: mergulhe de cabeça nas estatísticas. As apostas esportivas estão mais conectadas com os números do que você possa imaginar. Por mais que você seja apaixonado por futebol e acredite entender bastante, se você desprezar as estatísticas, você terminará perdendo seu dinheiro.

Por isso, aproveite que há tantos sites gratuitos e com muita credibilidade, como o Footstats ou o WhoScored, e entre de cabeça em todos os números relacionados aos jogos e aos mercados que você trabalha.

A última dica tem a ver com a quarta, e é básica também: divida as estatísticas entre mandante e visitante. Digamos que você tenha uma margem de pelo menos cinco jogos do time mandante em casa e cinco jogos do visitante fora de casa para analisar.

Faça sua análise vendo as estatísticas e as performances dos times como mandantes e visitantes, e não como total do campeonato. Isso porque geralmente há muita diferença quando um time joga fora ou dentro de casa.