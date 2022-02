Under em apostas: o que significa e melhores estratégias do mercado

O número de usuários nas apostas esportivas seguem aumentando cada vez mais. Além de proporcionar diversão aos apostadores, esse mercado cresceu por gerar lucros em diferentes esportes.

Ainda assim, para iniciar nas apostas, é preciso analisar os números e, ainda, ter um controle de banca e no valor investido para não entrar no prejuízo nas primeiras apostas.

O mercado de gols no futebol, por exemplo, passou a ser utilizado como uma saída para aquelas partidas onde não existem favoritos e, ainda, em duelos onde as equipes possuem números consolidados na média de gols.

Diante disso, a GOAL te mostra os melhores caminhos do mercado Under gols e como analisar e calcular as estatísticas dos times para apostar nessa opção.

O que é o mercado Under gols nas apostas esportivas?

O mercado Under gols é uma das opções onde é possível apostar na quantidade de gols que podem ocorrer em uma partida. Nesse caso, porém, é usado para um número equivalente ou menor de tentos marcados no duelo.

Exemplificando, se o usuário apostar que haverá menos de 2.5 gols em um duelo, ele acredita que, de qualquer maneira, a partida terá dois gols ou menos entre os times envolvidos.

Neste caso, as casas de apostas oferecem diversas opções, como escolher um time especifico, no número de gols para apostar.

Este mercado de gols, normalmente, é utilizado para aquelas partidas sem grandes favoritos e para duelos onde os times possuem média de gols baixa.

Os analistas ainda apontam a vantagem de utilizar essa opção com equipes que possuem defesas fortes e em partidas afetadas pelas condições climáticas. De qualquer forma, é preciso analisar os números das equipes envolvidas no duelo antes de apostar.

Como analisar o mercado de gols nas apostas esportivas?

O mercado de gols, nas apostas esportivas, vem se consolidando ainda mais entre os apostadores. Ainda assim, é preciso analisar os números e as estatísticas das equipes envolvidas no duelo.

De qualquer forma, é preciso, acima de tudo, verificar os valores das odds oferecidas pelas diferentes casas de apostas. Sendo assim, é possível calcular a probabilidade de um evento acontecer para, então, entrar em uma aposta. Veja:

PSG na Ligue 1 2021/22

46 gols marcados em 22 jogos - média de 2,09 gols marcados

18 gols sofridos em 22 jogos - média de 0,81 gols sofridos

Lyon na Ligue 1 2021/22

31 gols marcados em 22 jogos - média de 1,40 gols marcados

28 gols sofridos em 22 jogos - média de 1,27 gols sofridos

Após encontrar a média de gols, basta somente somar a média (2,09 + 0,81 + 1,40 + 1,27) dos dois times envolvidos e dividir por 2. Neste caso, a média é de 2,78 gols por partida.

Como calcular a probabilidade de um evento acontecer nas apostas esportivas?

As principais casas de apostas no Brasil disponibilizam os valores das odds em números decimais (1.50). Dessa forma, para calcular a probabilidade de um evento acontecer, basta dividir 1 pelo valor da odd oferecida pelas casas e, depois multiplicar o valor por 100.

1 ÷ 1.50 = 0,66

0,66 x 100 = 66% de chances desse evento acontecer

Caso você aposte R$ 10 neste evento, por exemplo, o retorno líquido seria de R$ 15. Ou seja, um lucro de R$ 5 sobre o valor investido.