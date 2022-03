Gestão de banca nas apostas esportivas

Não existe apostador esportivo de sucesso sem uma boa gestão de banca. A banca, nada mais é que o valor total de dinheiro que você vai depositar na sua casa de apostas preferida. Ao abrir uma conta, você precisará fazer um depósito inicial. Esse depósito se chama "banca".

Administrar com consciência esse valor inicial e saber como investir para que ele cresça de forma exponencial é o segredo para que você se torne um apostador lucrativo.

De quanto deve ser a minha banca inicial?

É muito importante que o dinheiro que você usa para as apostas esportivas não seja aquele dinheiro que você precisa para pagar suas contas fixas, como aluguel, internet, alimentação e transporte. Apostar é fazer um investimento e, para isso, deve-se usar valores que "sobram" na sua economia do mês.

Por exemplo, você vai lá e recebe seu salário. Paga todas as contas do mês e sobra 10% do seu salário. Em vez de gastar isso com superficialidades, você pode usar esse dinheiro para fazer investimentos em renda variável, como no caso são as apostas esportivas.

Esse valor, que não fará falta para o seu dia a dia e que você vai usar para depositar na sua conta na sua casa de apostas, é a sua banca.

Como eu faço uma boa gestão da minha banca?

A primeira coisa de tudo é você criar um método. Não tem como fazer uma boa gestão de banca sem um método. Dessa forma, você limita seus investimentos apenas naqueles mercados e eventos que correspondam aos seus estudos, ao seu planejamento e à sua estratégia.

É bom lembrar: o mundo das apostas oferece muitas possibilidades e se você começar a investir fora do seu método, provavelmente você irá quebrar sua banca mais rápido do que você pensa.

Em segundo lugar, é muito importante você ter um bom controle emocional. Saber controlar os impulsos e as emoções é um fator determinante para quem quer ter sucesso nas apostas esportivas.

Se mesmo mantendo sua estratégia e seu método validados você termina tendo uma ou mais rodadas de perdas, não se deixe levar pelo emocional que vai conduzir você a largar tudo. Assim como se você estiver em uma sequência boa, não acredite que será sempre assim.

Para encerrar, dentro do seu método, é necessário você definir a sua stake. Stake nada mais é que a porcentagem da sua banca que você irá investir em cada jogo ou mercado que você definiu no seu método.

Digamos por exemplo que a sua banca seja de R$ 100 e você irá utilizar uma stake de 5% em cada jogo. Ou seja, você irá investir R$ 5 em cada aposta que você fizer.

A stake é super importante pois com ela você consegue controlar a sua banca e ter uma noção do que se ganha e do que se perde. Minha sugestão é que você trabalhe sempre com stakes pequenas, principalmente se você está iniciando nas apostas. Tente não passar de 10% da sua banca.

Controle todas as suas entradas, greens e reds em uma planilha. Se mantenha fiel ao seu método e saiba controlar as suas emoções. Dessa forma, você terá uma boa gestão de banca.

Uma dica final: reserve 10% dos seus ganhos para injetar de volta na sua banca e assim deixá-la cada vez mais polpuda.