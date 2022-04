Chelsea x West Ham: onde assistir ao vivo, horário e informações da Premier League 21/22

Chelsea e West Ham fazem jogo na manhã deste domingo (24), no Stamford Bridge, às 10h (de Brasília), em duelo válido pela 34ª rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, na internet.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Chelsea x West Ham DATA Domingo, 24 de abril de 2022 LOCAL Stamford Bridge, Londres - ING HORÁRIO 10h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O Star+, na internet, vai transmitir o jogo deste domingo, no Stamford Bridge. Na GOAL, o torcedor poderá acompanhar os principais lances em tempo real.

MAIS INFORMAÇÕES

O Chelsea chega para o jogo após "cair de pé" na Champions League para o Real Madrid, e alcançar a final da Copa da Inglaterra, com o triunfo sobre o Crystal Palace por 2 a 0. No último duelo pela Premier League, os Blues foram derrotados pelo Arsenal com o placar de 4 a 2. O time de Tuchel está na terceira posição do inglês, com 62 pontos marcados.

Do outro lado, o West Ham vem de dois jogos sem vencer na Premier League e vai pressionado para o duelo. Os Hummers estão na sétima posição do campeonato, com 52 pontos.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

CHELSEA

JOGO CAMPEONATO DATA Chelsea 2 x 0 Crystal Palace Copa da Inglaterra 17 de abril de 2022 Chelsea 2 x 4 Arsenal Premier League 20 de abril de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Everton x Chelsea Premier League 1 de maio de 2022 10h (de Brasília) Manchester United x Chelsea Premier League 28 de abril de 2022 15h45 (de Brasília)

WEST HAM

JOGO CAMPEONATO DATA West Ham 1 x 1 Burnley Premier League 17 de abril de 2022 Lyon 0 x 3 West Ham Europa League 14 de abril de 2022

Próximas partidas