Chelsea x Everton ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Premier League

Equipes se enfrentam neste sábado (18), pela 28ª rodada do Inglês; veja como acompanhar na TV e na internet

Chelsea e Everton se enfrentam na tarde deste sábado (11), no Stamford Bridge, às 14h30 (de Brasília), pela 28ª rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Em casa, o Chelsea entra em campo buscando a sua terceira vitória consecutiva. Os Blues fazem uma temporada abaixo do esperado e estão em décimo lugar, com 37 pontos. Thiago Silva e Broga continuam no departamento médico, enquanto Pierre-Emerick Aubameyang, Cesar Azpilicueta, Mason Mount, Raheem Sterling, Edouard Mendy, Reece James e N'Golo Kante são todos dúvidas.

Já o Everton ganhou na rodada passada e conseguiu escapar da zona de rebaixamento, subindo para o 15º lugar, com 25 pontos. Os Toffees têm praticamento todo o elenco disponível, apenas com Townsend no departamento médico.

Prováveis escalações

Escalação do Chelsea: Kepa; Fofana, Koulibaly, Cucurella; James, Kovacic, Fernandez, Chilwell; Mudryk, Havertz, Felix.

Escalação do Everton: Pickford; Coleman, Tarkowski, Keane, Godfrey; Iwobi, Onana, Gueye, Doucoure, McNeil; Gray.

Desfalques

Chelsea

Armando Broja e Thiago Silva continuam no departamento médico.

Everton

Andros Townsend se recupera de lesão.

Quando é?