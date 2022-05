Chefe de LaLiga fica pistola com permanência de Mbappé no PSG: "Insulto ao futebol"

E a decisão de Kylian Mbappé de renovar com o Paris Saint-Germain está dando o que falar. Depois de a imprensa espanhola ter cravado que o atacante já havia acertado sua ida ao Real Madrid, a nova reviravolta é de que o francês vai aceitar a proposta para seguir no PSG, o que rendeu alfinetadas até mesmo do chefe de LaLiga.

A novela Mbappé segue rendendo - e muito - no mundo do futebol. São muitas reviravoltas desde que o Real Madrid manifestou interesse na contratação da jovem estrela do PSG, que cumpriu o prometido e não facilitou a ida do atacante à Espanha. E até quando tudo parecia certo, os franceses deram um chapéu nos Blancos e, conforme pôde confirmar a GOAL, acertou a renovação do camisa 7, que há poucos dias estava com salários acertados com os merengues.

As notícias de momento são que Mbappé vai oficializar a renovação de contrato com o PSG até 2025. Segundo a imprensa local, o jogador já comunicou sua decisão à Florentino Pérez, presidente do Real, e a expectativa é que tudo seja anunciado neste domingo (22).

Mais artigos abaixo

A reviravolta, porém, não foi nem um pouco bem vista por Javier Tebas, chefe de LaLiga, reguladora do futebol espanhol, que usou as redes sociais para pistolar contra o PSG e Nasser Al-Khelaifi, presidente do clube francês. E até a polêmica Super Liga foi colocada em pauta pelo chefão.

Lo que va a hacer el PSG renovando a Mbappé con grandes cantidades de dinero (a saber dónde y cómo las paga) despues de dar pérdidas por 700M€ en las últimas temporadas y tener mas 600M€ de masa salarial, es un INSULTO al fútbol. Al-Khelafi es tan peligroso como la Superliga. pic.twitter.com/sZ1Y1TaSbK — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) May 21, 2022

"O que o PSG está fazendo renovando com Mbappé por uma quantia enorme de dinheiro (quem sabe de onde e como será pago) depois de anunciar perdas de 700 milhões nas últimas temporadas e ter uma carga salarial de 600 milhões é um INSULTO ao futebol", escreveu Tebas no Twitter. "Al-Khelafi (sic) é tão perigoso quanto a Super Liga".

Tebas, inclusive, já havia falado sobre a então provável chegada de Mbappé ao Real, colocando a chegada de um novo superastro como um ponto para trazer atenção de volta à liga desde a saída de Lionel Messi justamente para o PSG.