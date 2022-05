"Novela Mbappé" chega ao capítulo final com boas notícias para o PSG

Depois de diversos rumores, a "novela Kylian Mbappé" vai chegar ao fim. Segundo a Sky Sports, da Itália, e a GOAL pôde confirmar, o atacante francês deve renovar seu contrato com o PSG após dizer não ao Real Madrid.

Além disso, a GOAL apurou que o jogador deve renovar até junho de 2025 com o time francês. O fim da novela está mais próximo, com o próprio jogador comunicando ao presidente do clube espanhol, Florentino Pérez, sua decisão de continuar na França.

Mais cedo, a mãe, que se estabeleceu como principal representante do filho perante a mídia, anunciou no site egípcio, KoraPlus, que não haveria mais reuniões e que faltava apenas Kylian decidir e comunicar.

Nesse sentido, esta comunicação poderá ocorrer em dois momentos ao longo deste fim de semana: o primeiro poderá ser neste sábado, às 16h (de Brasília), no Parque dos Príncipes, após a última partida da Ligue 1 contra o Metz.

O segundo momento para se explicar será no domingo, em entrevista ao canal Telefoot. Ele conversará com Julien Maynard, o jornalista mais próximo do jogador e que já o entrevistou em outras ocasiões. Esta pode ser a oportunidade não só de confirmar se fica ou não, mas também de explicar as razões da sua decisão.

A verdade é que em Paris o otimismo cresceu devido aos bastidores do jogador, enquanto na Espanha, onde esteve praticamente encerrado na semana passada, há nervosismo.

Os últimos movimentos não estavam nos planos dos Merengues, que ficaram confusos, ainda mais depois de fechar um acordo com ele ainda no verão europeu passado. Claro, ainda não está descartado que ele possa usar branco na próxima temporada. A expectativa é máxima na Espanha, na França e em todo o mundo.

A questão agora é: Real Madrid ou PSG?