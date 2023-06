Chapecoense x Criciúma ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes entram em campo neste sábado (24), pela 13ª rodada do torneio; veja como acompanhar na TV e na internet

A Chapecoense recebe o Criciúma na tarde deste sábado (24), a partir das 17h (de Brasília), na Arena Condá, em Chapecó, pela 13ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo da Band, na TV aberta, e do Premiere, no pay-per-view.

Na zona de rebaixamento, com 10 pontos, a Chapecoense entra em campo pressionada após quatro derrotas e dois empates nos últimos seis jogos disputados. Na última rodada, a equipe empatou com o ABC por 1 a 1.

"O torcedor tem razão de estar preocupado, nós também estamos muito preocupados. Mas acredito que o professor Gilmar passe uma confiança a mais para a nossa torcida. Ele vive o clube e todos sentem isso, e a gente promete que vai ter uma atitude diferente e fazer o que o professor tem pedido pra poder vencer os jogos", afirmou João Paulo.

Do outro lado, o Criciúma, quem vem de vitória sobre o Vitória por 1 a 0, soma 23 pontos e briga para entrar no G-4 da Série B. Até aqui, a equipe soma sete vitórias, dois empates e três derrotas.

"A vitória na última rodada mostra a força do elenco porque jogamos muito desfalcado, mas em momento algum perdemos a confiança no trabalho da equipe. A gente sempre procura exaltar o grupo, não temos apenas 11 e aqueles jogadores que forem solicitados pelo professor vão corresponder a altura dos que estão jogando", afirmou o goleiro Gustavo.

Há um grande equilíbrio no retrospecto histórico. Em 58 jogos disputados entre as equipes, foram 23 vitórias do Criciúma, contra 22 da Chapecoense, além de 13 empates. No último encontro válido pelo Campeonato Catarinense 2023, as equipes empataram por 1 a 1.

Prováveis escalações

Chapecoense: João Paulo; Felipe Albuquerque, Rafael Ribeiro, Rodrigo Freitas e Mancha; Pablo Siles, Cazonatti, Alisson Farias; Richard, Ribamar e Cristiano. Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

Criciúma: Gustavo; Claudinho (Jonathan), Thiago Mina, Rodrigo e Hermes; Miqueias (Crystopher), Arilson e Léo Costa; Fabinho, Ítalo Melo e Éder. Técnico: Cláudio Tencati.

Desfalques

Chapecoense

Airton, Danrlei, Gabriel Xavier e Kaio Mendes seguem como desfalques.

Criciúma

Fernando Canesin e Marquinhos Gabriel estão no departamento médico.

Quando é?