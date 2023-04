Celtic x Rangers ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Escocês

Equipes se enfrentam neste sábado (9), pela 31ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Vale a taça! Celtic e Rangers fazem clássico na manhã deste sábado (8), às 8h30 (de Brasília), em Glasgow, pela 31ª rodada do Campeonato Escocês. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Líder com 85 pontos, o Celtic entra em campo precisando de uma vitória simples para conquistar o seu 51º título escocês. A equipe mandante, no entanto, tem desfalques por lesões.

Do outro lado, o Rangers, vice-líder com 76 pontos, não tem outra opção a não ser ganhar para seguir ainda com chances de ultrapassar o rival na tabela. Os visitantes também possuem baixas que estão no departamento médico.

Prováveis escalações

Celtic: Hart; Johnston, Carter-Vickers, Starfelt, Taylor; Mooy, McGregor, O'Riley; Jota, Furuhashi, Maeda.

Rangers: McGregor; Tavernier, Goldson, Davies, Barisic; Lundstrum, Jack; Cantwell, Tillman, Kent; Colak.

Desfalques

Celtic

Liel Abada, James Forrest e Anthony Ralston estão no departamento médico.

Rangers

Kemar Roofe, Tom Lawrence, Steven Davis, Filip Helander e Nnamdi Ofoborh seguem no departamento médico.

Quando é?