Ceilândia x Botafogo: escalação, desfalques e mais do jogo da Copa do Brasil 2022

O Botafogo enfrenta o Ceilândia nesta quarta-feira (20), às 21h30 (de Brasília), no Mané Garrincha, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.

O Alvinegro chega para o confronto de estreia embalado com a vitória sobre o Ceará por 3 a 1 na última rodada do Brasileirão, enquanto avançou à terceira fase do torneio, após eliminar o Londrina por 2 a 0, e o Avaí por 2 a 1.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o primeiro jogo, o Botafogo pode ter as estreias de Tchê Tchê, Lucas Fernandes e Gustavo Sauer, mas por outro lado, o técnico Luís Castro não poderá contar com o goleiro Gatito, com dores no joelho direito, além de Victor Cuesta e o volante Luís Oyama, que já disputaram a Copa do Brasil por outros clubes.

Já o Ceilândia deve ter em campo o mesmo time que venceu o Costa Rica-MS por 1 a 0 na estreia da Série D.

Possível escalação do Ceilândia: Matheus Kayser; Gabriel Arantes, Medeiros, Liel e China; Werick, Fernando Gomes, Matheus Falero, Filipinho e Thiago Magno; Roberto Pítio.

Possível escalação do Botafogo: Diego Loureiro; Saravia, Sampaio, Kanu e Daniel Borges; Patrick de Paula, Romildo, Lucas Piazon e Chay; Victor Sá e Erison.

DESFALQUES

CEILÂNDIA:

sem desfalques

BOTAFOGO:

Victor Cuesta e o volante Luís Oyama: regulamento CBF

Gatito: dores no joelho

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Ceilândia e Botafogo será transmitido ao vivo pela Globo (exceto para SP, RS, SC, PR, GO, TO, MS, MT, BA, SE, AL, CE, PA, AM, RO, AC, RR, AP, Araxá, Uberaba, Uberlândia e Ituiutaba-MG, e Petrolina-PE), na TV aberta, e pelo SporTV, na TV fechada, nesta quarta-feira (20).