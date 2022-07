Ceará x The Strongest: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais das oitavas de final da Copa Sul-Americana

Partida acontece nesta quarta-feira (6), pelo jogo de volta das oitavas de final da Sul-A; veja como acompanhar na TV

Ceará e The Strongest se enfrentam nesta quarta-feira (6), no Castelão, a partir das 19h15 (de Brasília), pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana. A partida terá transmissão ao vivo da Conmebol TV, na TV fechada.

Com mais de 30 mil ingressos vendidos, o Ceará terá o apoio de sua torcida para avançar às quartas de final da Sul-Americana.

Depois de concluir a primeira fase da Sul-Americana na liderança do grupo G, com 18 pontos e 100% de aproveitamento, o Ceará chega para o duelo de volta com a vantagem do empate após a vitória de virada por 2 a 1 na última semana. Em caso de derrota por um gol de diferença, a decisão irá para os pênaltis.

Para o confronto, o técnico Marquinhos Santos voltar a ter à disposição Mendoza, recuperado de lesão, e João Ricardo, que havia testado positivo para a Covid-19, além de Cléber, Bruno Pacheco e Lucas.

Do outro lado, o The Strongest, que disputa o torneio após ter sido eliminado na fase de grupos da Libertadores (ficou em terceiro lugar do Grupo B, com seis pontos, precisa vencer por dois gols para avançar.

Prováveis escalações

Possível escalação do Ceará: João Ricardo; Michel Macedo, Messias, Luiz Otávio e Victor Luís; Geovane, Richardson, Fernando Sobral e Vina; Erick e Lima.

Possível escalação do The Strongest: Vizcarra; Wayar, Castillo, Jusino e Villamíl; Cascini, Ursino e Saucedo; Triverio, Vaca e Esparza.

Desfalques da partida

Ceará:

Kelvyn: lesionado.

The Strongest:

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO Ceará x The Strongest DATA Quarta-feira, 6 de julho de 2022 LOCAL Castelão - Fortaleza, CE HORÁRIO 19h15 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Derlis López (PAR)

Assistentes: José Cuevas e Luis Onieva (PAR)

Quarto árbitro: AlexGiancarlo Juliadoza (PAR)

VAR: Nicolás Gallo (URU)

Últimos resultados e próximos jogos

Ceará

JOGO CAMPEONATO DATA Ceará 1 x 1 Internacional Brasileirão 2 de julho de 2022 The Strongest 1 x 2 Ceará Copa Sul-Americana 29 de junho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Fluminense x Ceará Brasileirão 9 de julho de 2022 19h (de Brasília) Ceará x Fortaleza Copa do Brasil 13 de julho de 2022 20h (de Brasília)

The Strongest

JOGO CAMPEONATO DATA The Strongest 1 x 2 Ceará Copa Sul-Americana 29 de junho de 2022 Oriente Petrolero 3 x 0 The Strongest Campeonato Boliviano 3 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Nacional Potosí x The Strongest Campeonato Boliviano 10 de julho de 2022 16h (de Brasília) The Strongest x Jorge Wilstermann Campeonato Boliviano 13 de julho de 2022 21h (de Brasília)

