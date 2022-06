The Strongest 1x2 Ceará: os gols e lances da épica vitória do Vozão na Sul-Americana

Mesmo na altitude e em meio a desfalques, os alvinegros conseguiram arrancar a vitória na ida das oitavas de final

O Ceará mostrou um grande poder de superar desafios para conseguir voltar da altitude boliviana com uma vitória por 2 a 1 contra o The Strongest, nesta quarta-feira (29), na ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Um resultado importante também pelos desfalques que o Vozão teve para o duelo – foram oito no total, sendo metade deles por conta de Covid-19.

Com a igualdade garantida, o Vozão volta pra casa ciente de que um empate na próxima semana lhe garante nas quartas de final.

Dentro de campo, o The Strongest foi bastante superior desde o apito inicial. O primeiro gol do jogo aconteceu logo aos 5 minutos, com Luciano Ursino completando para o fundo das redes do goleiro Vinícius Machado após bate-rebate oriundo de escanteio.

Os donos da casa dominavam as principais ações do jogo, mas o time treinado por Marquinhos Santos ainda conseguia levar perigo em raras ocasiões.

Em uma delas Lima chegou a marcar o gol de empate, mas a posição irregular de Messias acabou justificando a posição de impedimento. Gol anulado.

Sem deixar de sofrer em quase nenhum momento também do segundo tempo, o Ceará arrancou o empate num misto de mérito próprio e erro do adversário.

Após uma péssima saída de bola dos bolivianos, em jogada repleta de chutões, os alvinegros recuperaram a esfera e agiram rápido: Erick recebeu passe nas costas da defesa e bateu cruzado para o gol.

Nos últimos minutos, a apoteose do Vozão: Zé Roberto garantiu o triunfo dos cearenses após mais uma falha dos bolivianos.

