Ceará x Sampaio Corrêa: onde assistir ao vivo, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam neste sábado (14), pela 32ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

O Ceará recebe o Sampaio Corrêa na noite deste sábado (14), a partir das 18h30 (de Brasília), na Arena Castelão, pela 32ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

Em 11º lugar do campeonato com 42 pontos, o Ceará tenta se recuperar da derrota na rodada anterior. O Vozão terá o apoio de sua torcida no duelo deste sábado.

Já o Sampaio Corrêa empatou em casa no jogo passado e estacionou na 13ª posição, com 35 pontos. A equipe maranhense quer seguir pontuando para se manter longe da zona de rebaixamento.

Prováveis escalações

Ceará: André Luiz; Caíque, Tiago Pagnussat, Lucas Ribeiro e David Ricardo; Léo Santos, Jean Carlos e Richardson; Barletta, Erick e Saulo Mineiro (Nicolas). Técnico: Vágner Mancini.

Sampaio Corrêa: Luiz Daniel; Matheus Pivô, Ícaro, Gustavo Henrique e Lucas Mota; Claudinei, Paraíba e Robinho; Pimentinha, Vitinho e Ytalo. Técnico: Fernando Marchiori.

Desfalques

Ceará

Sem desfalques confirmados.

Sampaio Corrêa

Sem desfalques confirmados.

Quando é?