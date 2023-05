Ceará x Novorizontino ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam neste domingo (28), pela nona rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

O Ceará recebe o Novorizontino neste domingo (28), às 15h30 (de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza, pela nona rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo da Band, na TV aberta, e do Premiere, no pay-per-view.

Embalado com três vitórias consecutivas na Série B, o Ceará aparece no meio da tabela, com 13 pontos, e agora busca seguir pontuando para entrar no G-4, enquanto o Novorizontino, com 14, vem de duas vitórias seguidas.

"É a gente entrar concentrado. A gente vai jogar na Arena Castelão, o público, a gente sabe que é uma pressão grande. O que pode contribuir é a gente não perder a nossa essência e estar concentrado, é um dos jogos grandes. Acho que vai ser talvez a primeira equipe que vá tentar propor contra a nossa. Até agora a gente sofreu muito com as equipes que marcaram a gente com linha baixa e deram a bola para gente jogar. Essa equipe é uma equipe que vai vir tentar propor também, então é um jogo bastante interessante e a gente tem que estar concentrado, organizado e acima de tudo, tem sido uma tônica, ter a mesma coragem que a gente teve até aqui", afirmou Eduardo Barroca.

Prováveis escalações

Ceará: Bruno, Caíque Gonçalves, Gabriel Lacerda, Luiz Otávio e Danilo Barcelos; William Maranhão, Richardson, Chay e Jean Carlos; Erick e Nicolas. Técnico: Eduardo Barroca.

Novorizontino: Jordi; Raul Prata, Renato, Ligger e César Martins; Reverson, Geovane, Marlon e Douglas Baggio; Ronaldo e Aylon. Técnico: Eduardo Baptista.

Desfalques

Ceará

Tiago Pagnussat, Michel Macêdo e William Formiga estão no departamento médico.

Novorizontino

Denner, Lucas e Roberto são desfalques.

Quando é?