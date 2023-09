Ceará x Londrina: onde assistir ao vivo, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (6), no Estádio Presidente Vargas; veja como acompanhar na TV e na internet

O Ceará recebe o Londrina na noite desta quarta-feira (6), a partir das 21h30 (de Brasília), no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, pela 27ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

No meio da tabela, com 38 pontos conquistados, o Ceará vem de dois empates e uma vitória nos últimos três jogos. Apesar do momento atravessando do Londrina, o técnico Vagner Mancini pediu atenção e foco para a sua equipe.

"Contra o Londrina, a gente deve encontrar uma equipe um pouco mais fechada. E aí a gente vai ter que ter, além de jogo, saber aquilo que está fazendo. Não é simplesmente jogar no automático. É pensar o jogo. Se a gente encontrar o Londrina fechado, nós vamos ter que ter no jogo paciência, girar a bola rápido de um lado para o outro, achar buracos. Pode-se formar uma opinião antes do jogo que, se venceu o Criciúma vai vencer o Londrina, mas futebol não é assim. Estou aqui até quarta chamando atenção dos jogadores para terem foco", afirmou o treinador.

Do outro lado, o Londrina está na zona de rebaixamento com 20 pontos. Com três derrotas e um empate, o técnico Eduardo Souza ainda acredita na recuperação da equipe, mesmo faltando apenas 12 rodadas para o término da Série B.

"Enquanto tem pontuação, você tem que estar trabalhando. Até porque os adversários ali pontuam. A Chapecoense teve oito pontos, por isso saiu da zona de rebaixamento. A gente tem jogos em que pode fazer isso", afirmou.

Em 10 jogos disputados entre as equipes, o Ceará soma seis vitórias, contra apenas uma do Londrina, além de três empates. No último encontro válido pelo primeiro turno da Série B de 2023, o Vozão saiu vitorioso com um placar de 3 a 1.

Prováveis escalações

Ceará: Bruno Ferreira; Warley, Luiz Otávio, David Ricardo e Paulo Victor; Richardson e Zé Ricardo; Jean Carlos, Erick e Barletta; Bissoli. Técnico: Vagner Mancini.

Londrina: Neneca, Ezequiel, Gabriel, Rafael Vaz, Marcos Pedro, Vitão, Moisés, Higor Leite, Paulinho Moccelin, Lucas Coelho e Iago Dias. Técnico: Eduardo Souza.

Desfalques

Ceará

Nicolas, Chay e Willian Formiga seguem no departamento médico.

Londrina

Sem desfalques confirmados.

Quando é?