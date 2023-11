Ceará x Juventude: onde assistir ao vivo e online, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam neste sábado (25), pela última rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Valendo uma das vagas na primeira divisão, o Juventude visita o Ceará na tarde deste sábado (25), a partir das 17h (de Brasília), no estádio Presidente Vargas, pela 38ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo da Band, na TV aberta, do SporTV e do Premiere, na TV fechada (veja a programação completa aqui).

Fora do perigo de rebaixamento, o Ceará não tem mais objetivos no campeonato. No entanto, o Vozão, em 11º lugar com 50 pontos, quer encerrar a temporada com um triunfo.

Do outro lado, o Juventude está na terceira posição, com 62 pontos. O Alviverde precisa de um triunfo para garantir o retorno à Série A. Caso empate ou perca, o time terá que torcer por tropeços de Vila Nova, Atlético-GO, NOvorizontino, Mirassol e Sport.

Prováveis escalações

Ceará: André Luiz; Warley, Luiz Otávio, David Ricardo e Paulo Victor; Zé Ricardo, Pedro Lucas e Jean Carlos; Janderson, Bissoli e Erick Pulga.

Juventude: Thiago Couto; Dani Bolt, Danilo Boza, Zé Marcos e Alan Ruschel; Vini Paulista, Mandaca, Jadson e Matheus Vargas; David (Echaporã) e Gabriel Taliari.

Desfalques

Ceará

Richarson e Bruno Ferreira estão suspensos.

Juventude

Sem desfalques confirmados.

Quando é?