Ceará x Fortaleza ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da final do Campeonato Cearense

Decisão do estadual será disputada neste sábado (8), no Castelão; veja como acompanhar na TV e na internet

Ceará e Fortaleza se enfrentam na tarde deste sábado (8), às 16h (de Brasília), na Arena Castelão, pelo jogo de volta da final do Campeonato Cearense. Como venceu por 2 a 1, o Tricolor tem a vantagem do empate para conquistar o pentacampeonato. A partida terá transmissão ao vivo da Record (para CE), na TV aberta, do DAZN e do Nosso Futebol, no streaming.

Quer ver jogos do Cearense ao vivo? Clique aqui e acesse o DAZN

Precisando vencer por dois gols de diferença para levantar o título do Campeonato Cearense 2023, o Ceará busca fazer valer o seu retrospecto diante do rival em 2023. Em quatro jogos disputados, foram três vitórias, uma delas na semifinal do Nordestão.

Na primeira fase do estadual, o Vozão encerrou na liderança do Grupo A, com 13 pontos, enquanto na semifinal eliminou o Iguatu por 3 a 1 no placar agregado.

Do outro lado, o Fortaleza chega embalado após golear o Palestino por 4 a 0 na rodada de estreia da Copa Sul-Americana. Agora, a equipe de Vojvoda volta as atenções para o Cearense. Vale lembrar que o Leão encerrou a fase inicial como líder do Grupo B, somando 12 pontos. Nas semifinais, avançou ao derrotar o Ferroviário por 5 a 1 no placar agregado.

"A vantagem é uma realidade. Não podemos ocultar que estamos com essa pequena vantagem, mas é sempre uma história nova quando começa a partida.", afirmou o treinador.

Em 152 jogos disputados entre as equipes, o Ceará registra 50 vitórias, contra 44 do Fortaleza, além de 58 empates.

Prováveis escalações

Ceará: Richard; Warley, Tiago, David Ricardo e Willian Formiga; Richardson, Arthur Rezende e Guilherme Castilho; Erick, Janderson e Vitor Gabriel. Técnico: Gustavo Morínigo.

Fortaleza: Fernando Miguel; Tinga, Brítez e Titi; Bruno Pacheco, Lucas Sasha, Caio Alexandre e Pochettino; Moisés, Tiago Galhardo e Lucero. Técnico: Vojvoda.

Desfalques

Ceará

Álvaro e Pedro Lucas chegaram após o prazo de inscrição.

Fortaleza

Pedro Rocha, Guilherme, Silvio Romero e Lucas Esteves seguem como desfalques.

Quando é?