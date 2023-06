Ceará x CRB ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam neste sábado (10), pela 12ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

O Ceará recebe o CRB na noite deste sábado (10), a partir das 19h30 (de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza, pela 12ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, no pay-per-view.

Com duas vitórias consecutivas na Série B, o Ceará tem o objetivo de entrar no G-4. A equipe ocupa atualmente a sétima posição e busca manter uma boa sequência de vitórias nos jogos em casa. Até o momento, eles conquistaram 19 pontos, sendo que 13 foram obtidos fora de casa.

"É um fator que tem nos incomodado bastante. O Barroca tem falado muito sobre isso, o aproveitamento dentro de casa que a gente precisa melhorar. Focar nisso, nesses pontos que precisam ser melhorados. Aproveitar que o nosso torcedor voltou e já conseguimos vencer a Chapecoense, contra o Novorizontino foi um jogo diferente, vínhamos de jogos em sequência, viagem longa e sentimos o jogo", afirmou Richard.

"Agora é focar nesse jogo contra o CRB, um jogo muito difícil, eles têm grandes jogadores, mas nós vamos estar diante do nosso torcedor é esperamos vencer", completou o goleiro.

Do outro lado, o CRB, com 11 pontos, deixou a zona de rebaixamento após a vitória sobre o Mirassol por 2 a 0 na última rodada. Atá aqui, foram três vitórias, dois empates e cinco derrotas na Série B.

Em 35 jogos disputados entre as equipes, o Ceará soma 14 vitórias, contra oito do CRB, além de 13 empates. No último confronto válido pela fase de grupos do Nordestão 2023, as equipes terminaram empatadas em 1 a 1.

Prováveis escalações

Ceará: Richard, Warley, Thiago Pagnussat, Gabriel Lacerda, David Ricardo, Zé Ricardo, Arthur, Chay, Jean Carlos, Erick e Victor Gabriel. Técnico: Eduardo Barroca.

CRB: Diogo Silva, Matheus Ribeiro, Fábio Alemão, Anderson Conceição, Guilherme Romão, Falcão, Lucas Lima, Juninho, João Paulo, Rômulo e Renato. Técnico: Umberto Louzer.

Desfalques

Ceará

Willian Formiga, Michel Macedo e Luiz Otávio seguem no departamento.

CRB

Anselmo Ramon, Copete, Mike, Hyrui e Auremir são desfalques.

Quando é?