Ceará na Copa do Nordeste: artilheiros, títulos e informações históricas

Confira algumas informações importantes sobre a história do Vozão no principal torneio do Nordeste

Primeiro clube bicampeão invicto da Copa do Nordeste, o Ceará está na história do torneio, com alguns números e fatos importantes.

Em sua 16ª participação no torneio, o Vozão – campeão em 2015 e 2020 – ao longo dos seus mais de 100 anos de história, além dos títulos, algumas campanhas também valem destaque.

Abaixo, confira algumas das principais curiosidades e estatísticas do Ceará na Copa do Nordeste.

OS TÍTULOS DO CEARÁ NA COPA DO NORDESTE

Como foi a campanha do Ceará na Copa do Nordeste 2019?

Em 2015, foram 12 jogos, com sete vitórias e cinco empates. Um aproveitamento de 72,2%.

Primeira rodada: Ceará 1 x 1 Fortaleza - 5 de fevereiro de 2015

Segunda rodada: River 1 x 1 Ceará - 12 de fevereiro de 2015

Terceira rodada: Ceará 1 x 0 Botafogo-PB - 20 de fevereiro de 2015

Quarta rodada: Botafogo-PB 1 x 1 Ceará - 5 de março de 2015

Quinta rodada: Ceará 1 x 0 River - 10 de março de 2015

Sexta rodada: Fortaleza 1 x 2 Ceará - 19 de março de 2015

Quartas de final ida: Salgueiro 0 x 2 Ceará - 25 de março de 2015

Quartas de final volta: Ceará 2 x 1 Salgueiro - 28 de março de 2021

Semifinal ida: Ceará 0 x 0 Vitória - 9 de abril de 2015

Semifinal volta: Vitória 2 x 2 Ceará - 11 de abril de 2015

Final ida: Bahia 0 x 1 Ceará - 23 de abril de 2015

Final volta: Ceará 2 x 1 Bahia - 30 de abril de 2015

Como foi a campanha do Ceará na Copa do Nordeste 2020?

O título do Ceará na "Lampions League" 2020 foi inquestionável. Em uma campanha regular, o clube entrou para a história da competição como o primeiro time a ser bicampeão invicto.

Em 12 jogos, foram cinco empates e sete vitórias seguidas. Confira os números abaixos.

Primeira rodada: Ceará 2 x 2 Frei Paulistano - 26 de janeiro de 2020

Segunda rodada: Fortaleza 1 x 1 Ceará - 1 de fevereiro de 2020

Terceira rodada: ABC 0 x 0 Ceará - 8 de fevereiro de 2020

Quarta rodada: Ceará 2 x 2 Bahia - 15 de fevereiro de 2020

Quinta Rodada: Ceará 2 x 2 Botafogo-PB - 26 de fevereiro de 2020

Sexta rodada: River 0 x 4 Ceará - 3 de março de 2020

Sétima rodada: Ceará 2 x 1 Sport - 15 de março de 2020

Oitava rodada: CRB 1 x 2 Ceará - 22 de julho de 2020

Quartas de final: Ceará 1 x 0 Vitória - 25 de julho de 2020

Semifinal: Fortaleza 0 x 1 Ceará - 29 de julho de 2020

Final ida: Ceará 3 x 1 Bahia - 1 de agosto de 2020

Final volta: Bahia 0 x 1 Ceará - 5 de agosto de 2020

CEARÁ É O TIME COM MAIOR SEQUÊNCIA INVICTA NA COPA DO NORDESTE



Fortaleza e Ceará empataram sem gols na quarta rodada da Copa do Nordeste / Divulgação Ceará

Com o empate sem gols diante do Fortaleza no primeiro Clássico-Rei de 2021 disputado no dia 20 de maio, o Ceará se tornou o time com maior sequência invicta na história da competição regional, com 16 jogos sem ser derrotado. Atualmente, o Vozão atingiu o seu 17º duelo sem saber o que é perder.

Anteriormente, o recorde era do Náutico, que na campanha de 2001 ficou15 jogos sem ser derrotado, somando 11 vitórias e quatro empates.

Relembre sequência invicta do Vovô:

Ceará 2 x 2 Frei Paulistano - 26 de janeiro de 2020

Fortaleza 1 x 1 Ceará - 01 de fevereiro de 2020

ABC 0 x 0 Ceará - 8 de fevereiro de 2020

Ceará 2 x 2 Bahia - 15 de fevereiro de 2020

Ceará 2 x 2 Botafogo-PB - 26 de fevereiro de 2020

River-PI 0 x 4 Ceará - 3 de março de 2020

Ceará 2 x 1 Sport - 15 de março de 2020

CRB 1 x 2 Ceará - 22 de julho de 2020

Ceará 1 x 0 Vitória - 25 de julho de 2020

Fortaleza 0 x 1 Ceará - 28 de julho de 2020

Ceará 3 x 1 Bahia - 1 de agosto de 2020

Bahia 0 x 1 Ceará - 4 de agosto de 2020

ABC 1 x 1 Ceará - 1 de março de 2021

Ceará 3 x 1 Vitória - 6 de março de 2021

Altos 0 x 0 Ceará - 15 de março de 2021

Ceará 0 x 0 Fortaleza - 20 de março de 2021

CEARÁ X FORTALEZA - RETROSPECTO



Foto: Divulgação Ceará

Em nove jogos disputados entre Ceará x Fortaleza, o Vozão registra três vitórias, cinco empates e apenas uma derrota para o rival.

O Ceará ainda registra oito jogos sem saber o que é perder para o Fortaleza. A última derrota para o adversário na Copa do Nordeste foi em 21 de fevereiro de 2001, quando perdeu por 2 a 1 em casa.

TÉCNICO COM MAIS TÍTULOS DA COPA DO NORDESTE



Foto: Divulgação Ceará

Com os títulos conquistados em 2017 e 2020, Guto Ferreira se juntou a Arturzinho como treinador com mais títulos da "Lampions League".

Enquanto Arthurzinho foi bicampeão em 1997 e 1998, comandando Vitória e América-RN, Guto Ferreira foi campeão pelo Bahia e Ceará.

MAIORES ARTILHEIROS DA COPA DO NORDESTE

Tem dobradinha no #GolTodoDia! Hoje vamos relembrar os dois gols de Magno Alves nas quartas de final da Lampions de 2014! Balançando as redes oito vezes, o atacante foi o artilheiro da minha edição naquele ano e passeou na ótima campanha do @CearaSC! pic.twitter.com/npH3EYjaK2 — Copa do Nordeste (@CopaDoNordeste) April 7, 2020

Em 15 edições disputadas, o Ceará conta com quatro artilheiros na competição. Em 1997, Nildo foi o primeiro que atingiu a artilharia, com seis gols marcados, enquanto em 2020, o meia Vinícius balançou as redes em cinco oportunidades.

"A artilharia veio, mas de forma natural, até porque não sou atacante. Minha função é de servi-los, mas claro que fiquei contente com mais essa notícia. Agora é comemorar ! Em casa, mas vamos comemorar (risos)", celebrou o jogador.