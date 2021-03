Ceará x Fortaleza: quem venceu mais na história?

Clássico-Rei tem mais de 100 anos de história e quase 600 duelos entre os times cearenses. Confira quem venceu mais

O Clássico-Rei, confronto entre Ceará e Fortaleza, é uma das rivalidades mais tradicionais do futebol brasileiro. Os clubes cearenses se enfrentaram pela primeira vez em dezembro de 1918, e desde então são protagonistas do futebol nordestino, com quase 600 confrontos.

No capítulo mais recente do clássico, o Ceará recebeu o Fortaleza pela quarta rodada da Copa do Nordeste. O confronto terminou em um empate por 0x0, deixando os donos da casa na segunda colocação do grupo A (atrás do Bahia), e o Fortaleza na liderança do Grupo B.

Mas em seus mais de 100 anos de história, qual dos time leva a melhor nos confrontos diretos? Abaixo, a Goal traz pra você todos os detalhes do histórico do confronto. Confira!

Clássico-Rei: quem tem mais vitórias na história?

Ceará e Fortaleza já se enfrentaram em um total de 581 ocasiões desde 1918. Nos confrontos diretos, o Ceará leva a melhor, com 196 vitórias sobre o Fortaleza, que já venceu o Vozão 179 vezes. Os times ainda empataram 206 vezes.

No quesito gols, o Ceará também leva a melhor, com 787 tentos marcados contra o rival. O tricolor não fica muito atrás, com um total de 753 bolas na rede em duelos contra o Ceará.

Clássico-Rei: quem vence mais pelo Brasileirão?

O último confronto das equipes pela elite do Campeonato Brasileiro aconteceu em dezembro de 2020, quando o Ceará venceu o Fortaleza no Castelão por 2x0, com gols de Cléber e Lima.

Com o triunfo, o Vozão chegou a sua 13ª vitória sobre o principal rival na Série A. O tricolor venceu apenas duas vezes nos 19 encontros dos clubes pela competição nacional, além de quatro empates.

No saldo de gols o Ceará também leva a melhor no Brasileirão, com o dobro de gols marcados em relação ao Fortaleza. Nos 19 jogos, foram 14 a favor do Vozão, contra apenas sete do tricolor.

Clássico-Rei: quem venceu mais em finais do Cearense?

Ceará e Fortaleza são, com sobras, os maiores campeões do Cearense, com 45 e 43 títulos, respectivamente. Os clubes já se encontraram 34 vezes na finalíssima da competição.

O Fortaleza foi quem venceu mais nessas ocasiões, com 18 troféus conquistados em cima do Ceará, que venceu em outras 16 oportunidades.

Clássico-Rei: as maiores goleadas

O placar mais elástico da história dos confrontos foi do Fortaleza, que no Cearense de 1927, venceu o rival por 8x0.

Do lado do Ceará, a maior goleada foi por 7x0, em um amistoso realizado em 1955.