Quais são os maiores vencedores da Copa do Nordeste?

Torneio regional está na sua 18ª edição, e nove clubes já levantaram o troféu

Destaque no Brasil por ser a principal competição regional, a Copa do Nordeste está na sua 18ª edição. Entre os times participantes, nenhum detém mais títulos do que o Vitória.

No entanto, apesar de liderar a lista, o clube não sabe o que é levantar o troféu há 10 anos. A última conquista ocorreu em 2010, quando foi tetracampeão.

O Vitória é seguido por Bahia e Sport - campeão da primeira edição, em 1994, com três cada. Ao todo, são nove campeões na história da competição.

Confira abaixo a lista!

CLUBE TÍTULOS ANOS Vitória 4 1997, 1999, 2003 e 2010 Bahia 3 2001, 2002 e 2017 Sport 3 1994, 2000 e 2014 Ceará 2 2015 e 2020 América-RN 1 1998 Campinense 1 2013 Santa Cruz 1 2016 Sampaio Corrêa 1 2018 Fortaleza 1 2019