Quem foi o campeão da Copa do Nordeste 2020?

Após vencer o Bahia na final, Vozão conquistou o título de forma invicta

Se o Vitória é o maior campeão da Copa do Nordeste , com quatro títulos levantados, o Ceará tornou-se bicampeão em 2020, depois de vencer o Bahia por 1 a 0. Assim como na final de 2015, também disputada contra a equipe baiana, o Vozão levantou a taça se orgulhando de uma campanha invicta na temporada .

Com duas vitórias sobre o rival, o Vozão foi o campeão. Por conta da pandemia, os dois jogos da decisão foram realizados apenas em agosto, com os portões fechados. Ou seja, sem a presença do público.

Se na ida, jogando em casa, o Ceará venceu por 3 a 1 e saiu em vantagem na disputa, na volta, na Bahia, teve nova vitória, desta vez por 1 a 0. 4 a 1 no placar agregado da final.



O CEARÁ É CAMPEÃO INVICTO DA COPA DO NORDESTE 2020! pic.twitter.com/3OsdtCqVkJ — Copa do Nordeste (@CopaDoNordeste) August 5, 2020

Como foi a campanha do Ceará na Copa do Nordeste 2020?

Primeira rodada: Ceará 2 x 2 Frei Paulistano - 26 de janeiro de 2020

Segunda rodada: Fortaleza 1 x 1 Ceará - 1 de fevereiro de 2020

Terceira rodada: ABC 0 x 0 Ceará - 8 de fevereiro de 2020

Quarta rodada: Ceará 2 x 2 Bahia - 15 de fevereiro de 2020

Quinta Rodada: Ceará 2 x 2 Botafogo-PB - 26 de fevereiro de 2020

Sexta rodada: River 0 x 4 Ceará - 3 de março de 2020

Sétima rodada: Ceará 2 x 1 Sport - 15 de março de 2020

Oitava rodada: CRB 1 x 2 Ceará - 22 de julho de 2020

Quartas de final: Ceará 1 x 0 Vitória - 25 de julho de 2020

Semifinal: Fortaleza 0 x 1 Ceará - 29 de julho de 2020

Final ida: Ceará 3 x 1 Bahia - 1 de agosto de 2020

Final volta: Bahia 0 x 1 Ceará - 5 de agosto de 2020